Стала известна деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение – 2024»

В Москве с 28 по 29 октября пройдёт III Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение – 2024». Как отметила вице-премьер России Татьяна Голикова, вопросы сбережения здоровья являются приоритетной частью государственной политики.

«Конгресс представляет собой уникальную платформу для обмена опытом и знаниями между ведущими специалистами, учёными и практиками в области медицины. В рамках мероприятия обсуждаются ключевые вопросы, касающиеся профилактики заболеваний, улучшения качества медицинских услуг, внедрения инновационных технологий и подготовки квалифицированных кадров», — подчеркнула Голикова.

Программа конгресса включает в себя восемь тематических треков: «Формирование здоровья человека», «Доступность медицинской помощи вне зависимости от места проживания», «Единство профилактики и лечения», «Привлечение общественности к реализации государственной политики в сфере здравоохранения», «Управление здравоохранением с научной точки зрения», «Обеспечение санитарного благополучия», «Обеспечение доступным здоровым питанием каждого» и «Современная доступная медицинская продукция».

Торжественным финалом события станет пленарная сессия «Национальное здравоохранение: от Н.А. Семашко до наших дней», которая состоится в Кремлёвском Дворце. Модератором заседания выступит Татьяна Голикова. Кроме того, на полях мероприятия будет организована уникальная выставка, посвящённая Семашко. Участники экспозиции смогут ознакомиться с аспектами жизни и работы выдающегося организатора отечественного здравоохранения.

Конгресс проходит при поддержке Правительства РФ. Организаторами мероприятия выступают Минздрав и фонд Росконгресс.