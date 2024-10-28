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28 октября, 09:48

Автора хита «Я убью тебя, лодочник» Профессора Лебединского призвали признать иноагентом

SHOT: «Зов народа» потребовал признать иноагентом Профессора Лебединского

Певец Профессор Лебединский. Обложка © Telegram / proflebedinsky

Певец Профессор Лебединский. Обложка © Telegram / proflebedinsky

Общественное движение «Зов народа» требует проверить на экстремизм и признать иноагентом исполнителя хита 90-х «Я убью тебя, лодочник» Профессора Лебединского (Алексей Лебединский). Причина — его высказывания в адрес России в соцсетях, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, общественники обратились в Генпрокуратуру, СК, а также в Минюст из-за заявлений 56-летнего музыканта, который уехал из России и последние несколько лет живёт в Соединённых Штатах. В соцсетях певец занимается публичным экстремизмом, пропагандирует ненависть и кровопролитие, говорят общественники. К примеру, в одном из интервью украинским СМИ Лебединский заявил, что Россия должна «попросить прощения у Украины и поклониться ей в ноги».

Напомним, уроженец Санкт-Петербурга Алексей Лебединский уехал из страны в начале 2010-х. Последние месяцы музыкант жалуется на тяжёлую болезнь, безденежье и долги. По словам певца, у него тяжёлая депрессия и панические атаки. На днях он опубликовал пост, в котором завещал все авторские права, имущество, видеоархивы своему другу.

Несмотря на жалобы на безденежье в соцсетях, в РФ у Лебединского осталось имущество: две квартиры в подмосковном Одинцово — одна площадью 107,5 квадратных метров, вторая — 31,8. Их общая стоимость — почти 38 миллионов рублей. Также за исполнителем числится Mercedes-Benz S500 2000 года выпуска. Кроме того, у Лебединского есть долги перед ФНС — 98 тысяч рублей.

«Мерседес» Лебединского. Фото © SHOT

«Мерседес» Лебединского. Фото © SHOT

Наталья Демьянова
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