Автор хита «Я убью тебя, лодочник» опубликовал завещание в соцсетях
Певец Профессор Лебединский опубликовал своё завещание — он отдал всё другу
56-летняя звезда 90-х годов профессор Лебединский (Алексей Лебединский) разместил завещание в своём телеграм-канале. Создатель популярных песен «Я убью тебя, лодочник» и «Учат в школе» объяснил этот шаг своим состоянием, из-за которого он не может дойти до адвоката.
«Я завещаю всё моё имущество, все мои авторские права, включая музыку, тексты песен, стихи, публицистику, музыкальное и другое видео, фотоматериалы: плёночные и цифровые фотографии, готовые фотоработы в цифровом виде, напечатанные фотоработы, фотоархивы, видеоархивы, моему другу Василию Мельникову, который не давал мне умереть последние четыре года и поддерживал материально», — сказано в сообщении.
Лебединский также сообщил, что в отдельном письме укажет имена людей, у которых он занял деньги. Он добавил, что вернуть долги можно будет, в том числе, частично реализовав его имущество.
Как сообщал Life.ru, в 2014 году Лебединский эмигрировал в США. Несколько раз артист возвращался в Россию для заработка, но вскоре полностью прекратил общение с родиной. В апреле он рассказал, что серьезно болен и из-за высокой стоимости жизни на Западе ему приходится жить в бедности и уединении. Артист тогда отметил, что почти не выходит из дома, так как в многолюдных местах у него возникают приступы тревожности.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexlebedinsky