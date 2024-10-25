Автор хита «Я убью тебя, лодочник» опубликовал завещание в соцсетях

56-летняя звезда 90-х годов профессор Лебединский (Алексей Лебединский) разместил завещание в своём телеграм-канале. Создатель популярных песен «Я убью тебя, лодочник» и «Учат в школе» объяснил этот шаг своим состоянием, из-за которого он не может дойти до адвоката.

«Я завещаю всё моё имущество, все мои авторские права, включая музыку, тексты песен, стихи, публицистику, музыкальное и другое видео, фотоматериалы: плёночные и цифровые фотографии, готовые фотоработы в цифровом виде, напечатанные фотоработы, фотоархивы, видеоархивы, моему другу Василию Мельникову, который не давал мне умереть последние четыре года и поддерживал материально», — сказано в сообщении.

Лебединский также сообщил, что в отдельном письме укажет имена людей, у которых он занял деньги. Он добавил, что вернуть долги можно будет, в том числе, частично реализовав его имущество.