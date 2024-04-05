"Абсолютный бомж": Профессор Лебединский рассказал о тяжёлой жизни после эмиграции в США

Звезда 90-х годов Профессор Лебединский (Алексей Лебединский) в 2014 году эмигрировал в США. Несколько раз он приезжал в Россию на заработки, однако позже совсем оборвал связь с родиной. На днях некогда популярный артист сообщил, что тяжело болен, а из-за дорогой западной жизни ему приходится побираться и жить отшельником.

"В прошлом месяце мне прислали ровно столько денег, чтобы оплатить счёт за электричество и Интернет. И мне пришлось опять просить", — передаёт его слова aif.ru.

Музыкант отметил, что к такой жизни его привела болезнь, с которой не может справиться ни один врач. Лебединский рассказал, что почти перестал выходить из дома, потому что в людных местах у него случаются приступы тревожности. У певца трясутся руки и ноги, а выйти из этого состояния помогают только таблетки.

"Вы видите абсолютно бомжа и не понимаете, как можно так себя запустить. Я давно хотел начать вам рассказывать, в каком состоянии нахожусь я и другие люди, больные этим недугом. Многие называют это большим депрессивным расстройством или экзистенциальной депрессией", — делился он.

А ранее Life.ru писал, что беглый актёр Артур Смольянинов* начал зарабатывать на жизнь концертами в американских забегаловках. К слову, сам артист как-то делился, что он с группой периодически играет в переходах. При этом до переезда его материальное положение было куда лучше нынешнего. Здесь у него были съёмки, профессиональный круг общения и даже квартира в центре города.