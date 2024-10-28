Звезда смерти. Учёные раскрыли смертельную опасность взрывов в космосе

Взрыв сверхновой звезды может привести к мутациям в ДНК человека и даже развитию онкологических заболеваний, рассказал в недавнем интервью ведущий научный сотрудник Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе Анатолий Павлов. По его словам, опасность таких событий в космосе заключается в идущей от них сильнейшей радиации.

Напомним, взрыв сверхновой — это сброс раздувшейся оболочки массивной звезды, которая «перегорела», то есть закончила основной этап своей эволюции. Это означает, что в её ядре больше не осталось топлива для термоядерных реакций. Тогда ядро начинает сжиматься, от этого раскаляется и нагревает окружающую мантию. В результате эта мантия расширяется, а потом внезапно сбрасывается, и это наблюдают в космосе как яркую вспышку, которую какое-то время видно по всей галактике.

При этом высвобождается настолько мощная энергия, что астрофизики часто называют сверхновые звёзды «космическим ускорителем частиц», «коллайдером»: во время такой вспышки из атомов простых элементов складываются более сложные конструкции, и таким образом образуются тяжёлые химические элементы. По мнению космохимиков, примерно треть элементов таблицы Менделеева образовалась во Вселенной именно так.

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Как объяснил учёный из Физтеха, высокоэнергичные частицы сверхновых разлетаются на огромные расстояния, и какая-то их часть достигает Земли. По его словам, эти частицы при взаимодействии с атмосферным азотом образуют радиоактивный углерод: изотоп, в котором вдобавок к «стандартным» 13 нейтронам в ядре появляется 14-й. Этот углерод поступает в общий круговорот в земной природе, накапливается в биосфере и в конце концов попадает в том числе в организмы людей.

Исследователь подчеркнул, что основу структуры ДНК составляют углеродные цепочки, и если в них встроятся атомы радиоактивного углерода, то может произойти их распад внутри генома. Это неизбежно означает повреждение ДНК и нарушение нормальной работы клеток организма. В результате возможны мутации, патологии и в том числе раковые заболевания, подчёркивает физик Анатолий Павлов.