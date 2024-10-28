«Рискует оказаться на задворках истории»: Россия выступила с предупреждением в адрес Франции

Сегодня Франция рискует оказаться на задворках исторического прошлого. Об этом говорится в заявлении МИД России по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Пятой республикой и СССР.

«Доминирование Запада уходит в прошлое, и Франция, цепляясь за это прошлое, рискует оказаться на задворках исторического процесса. Чем раньше в Париже это осознают, тем лучше будет для самой Франции и французов», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что после распада СССР Франция была одним из главных партнёров России в Евросоюзе, поскольку внешняя политика республики «отличалась сбалансированностью, здравым смыслом и прагматизмом». Однако былую Францию трудно узнать в современном государстве, которое, как подчеркнули в российском МИДе «проповедует русофобию» и активно рассуждает об отправке военного контингента на Украину.

Тем не менее в ведомстве выразили надежду, что Москва и Париж смогут преодолеть нынешний кризис в отношениях, однако возвращение к прежнему партнёрству, увы, вряд ли возможно.

Дипломатические отношения между РФ и Францией официально были установлены 28 октября 1924 года. В тот день тогдашний премьер-министр Франции Эдуар Эррио от имени Совета министров республики направил председателю ЦИК СССР Михаилу Калинину телеграмму, в которой говорилось, что Париж готов установить дипломатические отношения с Москвой путём взаимного обмена послами.