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28 октября, 10:47

В Челябинске любвеобильный «сын Люцифера» сталкерит слишком красивых «чик» из СК

В Челябинске Никитос Люциферович преследует красивых сотрудниц Следкома

Сотрудниц челябинского Следственного комитета преследует местный житель по имени Никитос Люциферович. Он испытывает к ним влечение, сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Молодой человек поменял имя в память о бывшей возлюбленной и для «решения вопросов» с приставами. Любвеобильный горожанин обращается в СК и посещает личные приёмы, чтобы раскрыть сотрудницам свои душевные порывы. Дамочек в форме он называет «чиками».

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Life.ru

Николай Рюмин
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