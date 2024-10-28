В Челябинске любвеобильный «сын Люцифера» сталкерит слишком красивых «чик» из СК
В Челябинске Никитос Люциферович преследует красивых сотрудниц Следкома
Сотрудниц челябинского Следственного комитета преследует местный житель по имени Никитос Люциферович. Он испытывает к ним влечение, сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Молодой человек поменял имя в память о бывшей возлюбленной и для «решения вопросов» с приставами. Любвеобильный горожанин обращается в СК и посещает личные приёмы, чтобы раскрыть сотрудницам свои душевные порывы. Дамочек в форме он называет «чиками».
Недавно в Красногорске незнакомец домогался 12-летней девочки в лифте многоэтажки. Свою жертву извращенец выследил на улице. Возбуждено уголовное дело «Развратные действия». Задержанному грозит до 8 лет колонии.
Life.ru