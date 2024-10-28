В Челябинске любвеобильный «сын Люцифера» сталкерит слишком красивых «чик» из СК

Молодой человек поменял имя в память о бывшей возлюбленной и для «решения вопросов» с приставами. Любвеобильный горожанин обращается в СК и посещает личные приёмы, чтобы раскрыть сотрудницам свои душевные порывы. Дамочек в форме он называет «чиками».