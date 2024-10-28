У соседки из «Брата» украли паспорт и 30 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге обокрали известную актрису Лидию Доротенку, сыгравшую в том числе соседку в фильме «Брат». Пенсионерка обратилась в полицию вечером 27 октября. По словам женщины, всё произошло ещё 14 числа, когда она посетила отделение почты: неизвестный похитил её паспорт, в котором лежало 30 тысяч рублей.

Как пишет 78.ru, возбуждено уголовное дело о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Помимо роли в легендарном российском боевике, Лидию Ивановну помнят как уборщицу в «Улицах разбитых фонарей» или босую женщину в «Морфии» Балабанова. В фильмографии Доротенко — десятки эпизодических ролей.