У соседки из «Брата» украли паспорт и 30 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело
В Петербурге на почте обокрали актрису Лидию Доротенко, игравшую в «Брате»
Лидия Доротенко. Обложка © Кадр из сериала «Красная королева», режиссер Алёна Райнер, сценаристы Елена Бойко, Мария Бек / Kinopoisk
В Санкт-Петербурге обокрали известную актрису Лидию Доротенку, сыгравшую в том числе соседку в фильме «Брат». Пенсионерка обратилась в полицию вечером 27 октября. По словам женщины, всё произошло ещё 14 числа, когда она посетила отделение почты: неизвестный похитил её паспорт, в котором лежало 30 тысяч рублей.
Как пишет 78.ru, возбуждено уголовное дело о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Помимо роли в легендарном российском боевике, Лидию Ивановну помнят как уборщицу в «Улицах разбитых фонарей» или босую женщину в «Морфии» Балабанова. В фильмографии Доротенко — десятки эпизодических ролей.
Ранее неизвестный обокрал счёт героя мема про «борщик с капустой» Никиту Литвинкова. Ущерб оказался небольшим — около семи тысяч рублей. По мнению самого блогера, его карточку мог украсть кто-то из близких.