Знаменитого спящего младенца из пустыни Гоби разместят в Национальном центре «Россия»
Фото © Организаторы Выставки «Создавая будущее»
В Национальном центре «Россия» в рамках выставки «Создавая будущее» будет представлена уменьшенная копия знаменитой скульптуры спящего младенца.
Оригинал произведения, названного «Дитя Земли», находится в пустыне Гоби на северо-западе Китая. Создателем этой уникальной скульптуры является Дон Шубин, проректор Академии искусств и дизайна Университета Цинхуа, а также член Китайского союза скульпторов и Китайского общества искусств и ремесел. Автор стремится подчеркнуть, что все люди являются детьми Земли, и важность бережного отношения к природе для сохранения жизни на планете.
Куратор выставки и автор работы решили представить уменьшенную копию этой знаменитой скульптуры на выставке «Наследие для будущего».
«Сегодня «малыша» весом 840 кг доставили в Национальный центр из Санкт-Петербургской академии художеств, где скульптура была представлена в рамках персональной выставки Дона Шубина», — сообщила руководитель Лаборатории культурно-просветительских проектов Национального центра «Россия» Олеся Малеванная.
Ранее стало известно, что Национальный центр «Россия» начнёт работу в День народного единства — 4 ноября. В день открытия Национального центра также начнёт свою работу выставка «Наследие для будущего», первая глава которой расскажет о преемственности традиций, а вторая покажет картины молодых художников. В третьей главе участники выставки сами смогут стать творцами своего будущего. Выставка позволит осознать каждому важность личного вклада в общее будущее.