Знаменитого спящего младенца из пустыни Гоби разместят в Национальном центре «Россия»

В Национальном центре «Россия» в рамках выставки «Создавая будущее» будет представлена уменьшенная копия знаменитой скульптуры спящего младенца.

Оригинал произведения, названного «Дитя Земли», находится в пустыне Гоби на северо-западе Китая. Создателем этой уникальной скульптуры является Дон Шубин, проректор Академии искусств и дизайна Университета Цинхуа, а также член Китайского союза скульпторов и Китайского общества искусств и ремесел. Автор стремится подчеркнуть, что все люди являются детьми Земли, и важность бережного отношения к природе для сохранения жизни на планете.

Куратор выставки и автор работы решили представить уменьшенную копию этой знаменитой скульптуры на выставке «Наследие для будущего».

«Сегодня «малыша» весом 840 кг доставили в Национальный центр из Санкт-Петербургской академии художеств, где скульптура была представлена в рамках персональной выставки Дона Шубина», — сообщила руководитель Лаборатории культурно-просветительских проектов Национального центра «Россия» Олеся Малеванная.