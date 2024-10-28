В Костроме 11-летней школьнице зажало голову дверью в автобусе, СК возбудил дело

Следователи в Костроме по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело из-за травмирования 11-летней девочки в автобусе. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

По данным следствия, инцидент произошёл 26 октября. Водитель общественного транспорта стал отъезжать от остановки, не убедившись, что все пассажиры благополучно вышли. В итоге закрывшиеся двери зажали голову девочке.

В СК отметили, что дело было заведено по статье об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Региональное ведомство организовало процессуальную проверку.