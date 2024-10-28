В Костроме 11-летней школьнице зажало голову дверью в автобусе, СК возбудил дело
Следователи в Костроме по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело из-за травмирования 11-летней девочки в автобусе. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.
По данным следствия, инцидент произошёл 26 октября. Водитель общественного транспорта стал отъезжать от остановки, не убедившись, что все пассажиры благополучно вышли. В итоге закрывшиеся двери зажали голову девочке.
В СК отметили, что дело было заведено по статье об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Региональное ведомство организовало процессуальную проверку.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Костромской области Денису Николаевичу Левченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — указано в сообщении.
А ранее Life.ru сообщал, что в метро в Петербурге эскалатор раздробил руку четырёхлетнего ребёнка. В настоящее время мальчик в состоянии средней тяжести в больнице, ему сделали операцию. Врачи спасли ему все пальцы.
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