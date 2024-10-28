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28 октября, 17:21

Песков подтвердил участие Путина в заседании клуба «Валдай» 7 ноября

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое состоится 7 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Будет», — ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли Путин участвовать в пленарном заседании «Валдая».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 85 стран мира. В этом году пленарная сессия XXI заседания «Валдая» пройдёт в Сочи с 4 по 7 ноября. Тема мероприятия — «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

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Life.ru / Павел Баранов

Наталья Демьянова
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