Песков подтвердил участие Путина в заседании клуба «Валдай» 7 ноября

Международный дискуссионный клуб «Валдай» создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 85 стран мира. В этом году пленарная сессия XXI заседания «Валдая» пройдёт в Сочи с 4 по 7 ноября. Тема мероприятия — «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».