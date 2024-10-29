Экс-министр Украины Рудьковский задолжал в России более 5,7 миллиона рублей

Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский оставил в России солидный долг. Из документов, которые оказались в распоряжении журналистов, известно, что речь идёт об ущербе, причинённом преступлением физическим или юридическим лицам.

Напомним, в 2014 году Николай Рудьковский, будучи депутатом Верховной рады, бросил камень в Посольство России в Киеве, после чего скрылся. Тем же занимались другие собравшиеся радикалы. Общий ущерб оценили в почти 14 миллионов рублей. В 2018 году украинского чиновника задержали в РФ и поместили в СИЗО. В 2019 году суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.