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27 октября, 04:22

Суд: Комик Поперечный* распространял материалы других иноагентов

Данила Поперечный*. Обложка Telegram / Поперечный*

Данила Поперечный*. Обложка Telegram / Поперечный*

Комик Данила Поперечный* получил статус иноагента, в том числе, из-за распространения материалов других иноагентов. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Согласно информации, Поперечный* делился данными «для неограниченного круга лиц» через свои страницы в социальных сетях. Среди распространённых материалов упоминается работа лишь одного иностранного иноагента — журналистки Екатерины Гордеевой*, которой комик дал интервью.

Появились документы суда о передвижениях стендапера Поперечного* после начала СВО
Появились документы суда о передвижениях стендапера Поперечного* после начала СВО

Сейчас Поперечный* ходит на интервью, которые проводят на площадках иноагентов, и получает более $60 тысяч из-за рубежа. Именно за это в текущем году Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов. Правоохранительные органы также вспомнили, что блогер выступал против спецоперации на Украине и распространял фейки о российский армии. Осенью Поперечный* подал иск в Замоскворецкий суд с просьбой исключить его из перечня.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Артём Гапоненко
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