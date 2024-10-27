Суд: Комик Поперечный* распространял материалы других иноагентов
Данила Поперечный*. Обложка Telegram / Поперечный*
Комик Данила Поперечный* получил статус иноагента, в том числе, из-за распространения материалов других иноагентов. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
Согласно информации, Поперечный* делился данными «для неограниченного круга лиц» через свои страницы в социальных сетях. Среди распространённых материалов упоминается работа лишь одного иностранного иноагента — журналистки Екатерины Гордеевой*, которой комик дал интервью.
Сейчас Поперечный* ходит на интервью, которые проводят на площадках иноагентов, и получает более $60 тысяч из-за рубежа. Именно за это в текущем году Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов. Правоохранительные органы также вспомнили, что блогер выступал против спецоперации на Украине и распространял фейки о российский армии. Осенью Поперечный* подал иск в Замоскворецкий суд с просьбой исключить его из перечня.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.