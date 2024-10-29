Россиянам рассказали, как продуктивнее провести шестидневную рабочую неделю

К концу рабочей недели человек, как правило, устаёт, теряет концентрацию и медленнее выполняет задачи. Особенно трудно при длинной шестидневной неделе. Однако даже в этот период можно добиться продуктивности. Как это сделать, объяснила психолог Анна Девятка.

Она порекомендовала снизить снизить информационный шум, то есть сократить количество источников отвлечения внимания. Речь идёт о вещах, которые расставлены вокруг рабочего места и отвлекают от решения задач.

«Когда длинная рабочая неделя, важно максимально снизить нагрузку на восприятие и на процессы мышления. То есть убирать визуальный шум и стараться делать одно дело в моменте, не прерывая его и не запараллеливая с другими делами», — отметила собеседница RT.

Кроме того, при продолжительной нагрузке важно учитывать фактор возраста. Юные сотрудники могут проще справиться с работой. Чем человек старше, тем ему сложнее демонстрировать трудоспособность и тем быстрее он переутомляется, подчеркнула эксперт.