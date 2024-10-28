Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября

В России началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 28 октября по 2 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября. Следующая неделя из-за этого сократится до четырёх рабочих дней.

В следующий раз шестидневный график работы ожидается в декабре: 28 декабря станет рабочим днём. Взамен россияне получат длительные новогодние выходные — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, что составит 11 дней отдыха.