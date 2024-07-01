Работодателям придётся раскошелиться: В одной из стран Евросоюза ввели шестидневку

Греция стала первой страной Евросоюза (ЕС), которая ввела шестидневную рабочую неделю. При этом работодателям придётся доплачивать за этот день 40% от обычной дневной зарплаты, нововведение вступает в силу с сегодняшнего дня, 1 июля, сообщает портал in.gr.

При этом, отмечают журналисты, мнения местных жителей никто не спрашивал, а многие работники не смогут отказаться от неё. Так, шестидневка распространяется на госучреждения, промышленные предприятия и частные компании с круглосуточным графиком работы. Исключения составят образовательные учреждения, отрасли туризма, пищевой промышленности и предприятия с ночными сменами.

Закон о шестидневной рабочей неделе должен был вступить в силу ещё 1 марта. Однако из-за опасений возможного влияния на итоги выборов в Европарламент греческие власти отложили его применение до 1 июля.