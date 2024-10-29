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29 октября, 12:45

Юрий Башмет 16 лет оплачивал коммуналку экс-владельцев его квартиры

Суд выписал из квартиры дирижёра Башмета бывших владельцев, за которых он платил

Юрий Башмет. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Башмет. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Тверской районный суд Москвы выписал шесть бывших собственников квартиры Юрия Башмета. Дирижёр с 2008 года платил за них коммунальные платежи, которые рассчитываются исходя из числа зарегистрированных в жилье лиц.

Как пишет РИА «Новости», оказалось, что бывшие собственники при продаже обязались выписаться, но сделали этого. Личности ответчиков не раскрываются.

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Ранее Пресненский районный суд удовлетворил иск журналистки Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов. Теперь он не сможет пользоваться квартирой и будет выписан из жилплощади.

Матвей Константинов
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