Юрий Башмет 16 лет оплачивал коммуналку экс-владельцев его квартиры

Тверской районный суд Москвы выписал шесть бывших собственников квартиры Юрия Башмета. Дирижёр с 2008 года платил за них коммунальные платежи, которые рассчитываются исходя из числа зарегистрированных в жилье лиц.

Как пишет РИА «Новости», оказалось, что бывшие собственники при продаже обязались выписаться, но сделали этого. Личности ответчиков не раскрываются.