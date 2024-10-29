Юрий Башмет 16 лет оплачивал коммуналку экс-владельцев его квартиры
Суд выписал из квартиры дирижёра Башмета бывших владельцев, за которых он платил
Юрий Башмет. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Тверской районный суд Москвы выписал шесть бывших собственников квартиры Юрия Башмета. Дирижёр с 2008 года платил за них коммунальные платежи, которые рассчитываются исходя из числа зарегистрированных в жилье лиц.
Как пишет РИА «Новости», оказалось, что бывшие собственники при продаже обязались выписаться, но сделали этого. Личности ответчиков не раскрываются.
Ранее Пресненский районный суд удовлетворил иск журналистки Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов. Теперь он не сможет пользоваться квартирой и будет выписан из жилплощади.