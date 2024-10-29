Мощи святой XIII века нашли при реставрации церкви в Великом Новгороде

В Великом Новгороде при реставрации церкви Петра и Павла были найдены мощи святой Харитины. Об удивительной находке рассказали в телеграм-канале правительства региона.

«Мы долгое время занимались поиском мощей святой. Археологи сначала допускали некоторые ошибки, начав раскопки в одном месте с южной стороны, а исторически были сведения, что она перезахоронена с северо-западной стороны храма», — рассказал митрополит Новгородский и Старорусский Лев.

Харитина была похоронена в колоде, впоследствии истлевшей. Святая была накрыта покрывалом, вышитым золотыми и серебряными нитями. Это удалось определить по останкам, нитям, обнаруженным в области лобной кости. Харитина была игуменьей монастыря, а монахам при погребении покрывают лицо, пояснил митрополит.

Долгое время поиски осложнялись аварийным состоянием сооружения. Реставрация началась в 2024 году.

Святая Харитина Литовская умерла 5 октября 1281 года. Она считается покровительницей Литвы. Согласно документальным свидетельствам, важнейшим из которых является надпись на надгробии Харитины в новгородской церкви Петра и Павла на Синичьей горе, она происходила из рода литовских князей, была инокиней Петропавловского монастыря, которому принадлежал этот храм.