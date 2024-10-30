Рыбный день: Треска съела 10,6 млн мойвы у берегов Норвегии
У берегов Норвегии зафиксировано самое массовое нападение трески на мойву
У берегов Норвегии произошло крупнейшее нападение трески на мойву, что зафиксировали учёные из США и Норвегии в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Communications Biology.
Данное явление наблюдалось во время сезонного нереста мойвы, который проходит в феврале-марте, когда рыбы мигрируют от границ арктического ледового покрова к норвежским берегам. За ними следовала и их главная хищница — треска.
В результате наблюдений было отмечено образование косяка из примерно 23 миллионов особей мойвы. Спустя четыре часа, когда популяции трески и мойвы достигли критических уровней, хищная рыба поглотила около 10,6 миллиона рыб.
Исследование подчёркивает, что резкие изменения в поведении рыб могут существенно повлиять на численность популяции добычи, а также на стабильность экосистемы в регионе.
В то же время меняющийся климат Арктики наносит вред белым медведям. У них начали появляться ледяные наросты и язвы на коже лап.
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