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30 октября, 00:30

Рыбный день: Треска съела 10,6 млн мойвы у берегов Норвегии

У берегов Норвегии зафиксировано самое массовое нападение трески на мойву

У берегов Норвегии произошло крупнейшее нападение трески на мойву, что зафиксировали учёные из США и Норвегии в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Communications Biology.

Данное явление наблюдалось во время сезонного нереста мойвы, который проходит в феврале-марте, когда рыбы мигрируют от границ арктического ледового покрова к норвежским берегам. За ними следовала и их главная хищница — треска.

В результате наблюдений было отмечено образование косяка из примерно 23 миллионов особей мойвы. Спустя четыре часа, когда популяции трески и мойвы достигли критических уровней, хищная рыба поглотила около 10,6 миллиона рыб.

Исследование подчёркивает, что резкие изменения в поведении рыб могут существенно повлиять на численность популяции добычи, а также на стабильность экосистемы в регионе.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / wjarek

Анатолий Цейко
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