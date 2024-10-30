Россия выдала Алжиру осуждённого за мошенничество на 48 млн динаров

Россия выдала Алжиру мужчину, который находился в международном розыске с 2016 года. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ, иностранец обвиняется в мошенничестве сумму свыше 48 млн алжирских динаров.

РФ выдала Алжиру мужчину, находившегося в международном розыске с 2016 года. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

«В период с 2011 по 2012 год, будучи владельцем строительной компании в Алжире, Мохаммед Абушавереб подделал документы и с их помощью похитил денежные средства Агентства по продвижению и управлению недвижимостью в провинции Блида и местного филиала «Араб Банка» на общую сумму свыше 48 млн алжирских динаров», — рассказали в ведомстве.

Установлено, что мужчина использовал поддельную печать компании Sarl Biotech, а также личную печать и подпись управляющего компании. Также сообщается, что в 2019 году он привлекался в Росси к уголовной ответственности по статье «Мошенничество». Решение Генпрокуратуры о выдаче принято после отбытия наказания по приговору российского суда.