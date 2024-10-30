Не оправдываться: Россиянам объяснили, как быть, если критикует начальник

Исследования показывают, что порядка 60% россиян предпочитают не обсуждать с начальством возникшие во взаимоотношениях трудности. Однако замалчивать проблему не стоит, уверена эксперт Moscow Business School Лилия Абраменко.

В беседе с РИАМО она объяснила, как можно улучшить взаимодействие с руководством. Собеседница издания подчеркнула, что важным шагом в этом процессе является принятие конструктивной критики. Не исключено, что начальник пытается указать вам на ваши слабые стороны, над улучшением которых можно поработать.

«Не все руководители обладают необходимыми навыками для предоставления качественной оценки, однако любая критика может стать стимулом для роста и помочь в совершенствовании рабочих процессов и навыков», — отметила эксперт.

Конечно, критика может вызвать негативные эмоции, однако концентрироваться нужно не на них, а на полезных аспектах диалога с начальником. Для улучшения работы стоит задать руководителю утоняющие вопросы. При этом не стоит излишне проявлять эмоции, оправдываться или уходить от ответственности, а также давать невыполнимые обещания, подчеркнула эксперт.