День менеджера и судебных приставов и Международный день лисы. Праздники и приметы 1 ноября
1 ноября свой профессиональный праздник отмечают приставы и управленцы. А ещё в этот день защищают лис и прощаются с осенью.
Какие праздники россияне отмечают 1 ноября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Li_Al
Профессиональный праздник судебных приставов
В этот день отмечают свой профессиональный праздник судебные приставы России (ФССП). Далеко не всем известно, что:
- первые судебные приставы появились в России в 1865 году по указу императора Александра II;
- профессиональный праздник был установлен в 2009 году;
- в 2023 году приставы пополнили бюджет России на 223 млрд рублей;
- а в первой половине 2024 года — на 249 млрд рублей;
- в 2024 году в ФССП находилось 86,8 млн исполнительных производств;
- служба приставов и опасна, и трудна, поэтому они носят зелёные береты.
Представьте себе, но в СССР имперская служба судебных приставов была ликвидирована почти сразу — в 1917 году. На её место пришёл советский институт судебных исполнителей, а часть функций передали советской милиции. Например, именно милиция должна была наводить порядок в зале суда. Судебные исполнители числились сотрудниками судебной системы СССР и подчинялись суду.
Современная ФССП возродилась в 1997 году, когда был подписан федеральный закон «О судебных приставах». Благодаря ФССП произошло укрепление российской государственности и её судебной системы, установление главенства закона и обязательность исполнения судебных решений. С 1 января 2023 года штат судебных приставов увеличен до 76 333 человек. Трепещите, должники!
День волгоградского бухгалтера
Вообще, свой профессиональный праздник российские бухгалтеры отмечают в конце ноября. В этот день в 1996 году был подписан закон «О бухгалтерском учёте». Но в разных регионах страны установлены иные дни этого профессионального праздника. Счастливчики из Красноярского, Краснодарского, Пермского края, из Москвы, Петербурга и Ярославля могут праздновать день своей профессии дважды. В Волгоградской области вторым Днём бухгалтера стало 1 ноября. С одной стороны, можно порадоваться за бухгалтеров, с другой, им ведь придётся дважды за один месяц оплачивать банкет! Впрочем, сводить дебет с кредитом — их обязанность.
Профессиональный праздник менеджеров
1 ноября в России отмечают День менеджера. Фото © Freepik
В современной России без эффективных менеджеров никуда, поэтому Life.ru с большим уважением относится к профессиональному празднику управленцев, пусть он и не утверждён официально. Как правило, на предприятиях и в банках празднуют так:
- особо отличившихся награждают грамотами, почётными подарками и премиями;
- к этому дню приурочивают мероприятия тимбилдинга;
- в этот день проводят семинары и конференции;
- День менеджера отмечают не только те, кто чего-то достиг, но и студенты вузов;
- мероприятия заканчиваются банкетом.
По сути, все мы являемся менеджерами своего рабочего времени и даже своей судьбы. Насколько эффективными — каждый может судить о себе сам. А если серьёзно, то на сложных производствах и в крупных компаниях хорошие менеджеры ценятся на вес золота. Именно от их работы зависят организация производства, продажи, а значит, и прибыль предприятия и премии работягам. Виват менеджерам!
День лисы
1 ноября экологи Европы отмечают Международный день лисы. Фото © Freepik
1 ноября отмечают Международный день лисы. Этот праздник пришёл в Россию от экологов Европы. И это тот случай, когда их можно поддержать. История праздника удручающая: его стали отмечать тогда, когда в Европе почти полностью исчезли лисы и понадобились охранные мероприятия, чтобы популяция восстановилась. Их убивали как переносчиков бешенства и ради охоты.
День лис празднуют так:
- проводят зоозащитные мероприятия;
- организовывают лекции о лисах;
- приглашают посетить заповедники;
- устраивают игры и представления.
Современным квадроберам такой праздник должен понравиться. Но вряд ли они знают, что:
- при миграции лисы ориентируются по магнитному полю планеты;
- лисы любят мячи и часто их воруют;
- в лесу лисы живут по 6–7 лет;
- лисы легко приручаются;
- в неволе лисы живут по 25 лет;
- они могут бежать по 10 часов кряду;
- лисы развивают скорость до 50 км/час;
- лисы имитируют собачий лай, подзадоривая деревенских цепных псов;
- а ещё лисы танцуют на задних лапах во время брачного периода.
Ну разве они не достойны охраны?
День памяти святого Уара
У святого Уара принято просить об облегчении загробной участи души самоубийцы со стороны родственников ушедшего из жизни. Фото © azbyka.ru
1 ноября православные России празднуют день памяти святого Уара. Это особый святой — только его просят об облегчении загробной участи души самоубийцы. Вообще, в православной традиции за самоубийц не молятся. Разрешается келейная (частная, домашняя) молитва родственников покойного. Но святой Уар заслужил у Бога силу заступаться за души убивших себя. Что о нём известно?
- Уар был римским воином.
- Жил в III веке.
- Исповедовал веру в Христа и принял мученическую смерть.
- Его тело было брошено на съедение зверям.
После кончины святого Уара некая вдова Клеопатра собрала и положила его останки в склеп к своей родне. Вскоре святой Уар явился Клеопатре во сне и возвестил, что он отмолил всю её родню, среди которой лежал, «и их грехи прощены Богом». С тех пор Уару молятся о почившей некрещёной родне и о тех, кто пребывает в иноверии. Имя Уара носили два сына Ивана Грозного, погибшие в детстве.
День памяти блаженного Садока
Ещё один церковный праздник, который верующие отмечают 1 ноября, — это день памяти святого Садока, епископа Персидского. Этот святой:
- жил в IV веке в Персии;
- видел вещие сны;
- был убит за веру вместе с 128 верующими его паствы;
- их принуждали отречься от Христа пять месяцев;
- затем всех посекли мечами, а блаженного Садока повели в цепях до города Вифлопата и там обезглавили.
Этому святому молятся об избавлении от напрасной и нелепой смерти, от смерти без покаяния. О святом блаженном Садоке следует чаще вспоминать тем, чья родня воюет на СВО.
Проводы осени и народные приметы
1 ноября провожают осень и встречают зиму. Фото © Freepik / wirestock
1 ноября по народному календарю справляются проводы осени. В этот день провожают осень и встречают зиму. После 1 ноября наступают первые морозы. На Руси этот день именовали Конюховым днём. Считалось, что коню трудно торить дорогу по снегу и ему нужно дать отдохнуть. Верили: тот, кто не мёрзнет в ноябре, легко переживёт грядущую зиму. По народным приметам в этот день считывали, какой будет погода в ближайшее время.
- Осенняя распутица предвещала, что зимы не будет ещё месяц.
- Холод и снег в этот день предвещали позднюю весну.
- Промёрзшая к 1 ноября земля обещала лютую зиму и урожайный год.
Что нельзя делать 1 ноября
По народным верованиям, 1 ноября нельзя было делать следующие вещи.
- Нельзя отказывать нищим в подаянии.
- Нельзя открывать окна и двери.
- Нельзя ругаться с родными.
- Нельзя стирать одежду и сушить её на улице.
- Нельзя оборачиваться, если сзади слышны шаги.
1 ноября. Именинники
Именины 1 ноября празднуют многие православные христиане, ведь в этот день РПЦ отмечает Собор Святых Архангельской митрополии. А святых в ней много. Среди именинников могут оказаться:
- Александр
- Андрей
- Демьян
- Дмитрий
- Вениамин
- Владимир
- Иоанн
- Кузьма
- Сергей
- Пётр
- Прокопий
- Савватий.