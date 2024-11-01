День менеджера и судебных приставов и Международный день лисы. Праздники и приметы 1 ноября 1 ноября свой профессиональный праздник отмечают приставы и управленцы. А ещё в этот день защищают лис и прощаются с осенью. 31 октября, 21:02 Какие праздники россияне отмечают 1 ноября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Li_Al

Профессиональный праздник судебных приставов

В этот день отмечают свой профессиональный праздник судебные приставы России (ФССП). Далеко не всем известно, что: первые судебные приставы появились в России в 1865 году по указу императора Александра II;

профессиональный праздник был установлен в 2009 году;

в 2023 году приставы пополнили бюджет России на 223 млрд рублей;

а в первой половине 2024 года — на 249 млрд рублей;

в 2024 году в ФССП находилось 86,8 млн исполнительных производств;

служба приставов и опасна, и трудна, поэтому они носят зелёные береты.

Представьте себе, но в СССР имперская служба судебных приставов была ликвидирована почти сразу — в 1917 году. На её место пришёл советский институт судебных исполнителей, а часть функций передали советской милиции. Например, именно милиция должна была наводить порядок в зале суда. Судебные исполнители числились сотрудниками судебной системы СССР и подчинялись суду.

Современная ФССП возродилась в 1997 году, когда был подписан федеральный закон «О судебных приставах». Благодаря ФССП произошло укрепление российской государственности и её судебной системы, установление главенства закона и обязательность исполнения судебных решений. С 1 января 2023 года штат судебных приставов увеличен до 76 333 человек. Трепещите, должники!

День волгоградского бухгалтера

Вообще, свой профессиональный праздник российские бухгалтеры отмечают в конце ноября. В этот день в 1996 году был подписан закон «О бухгалтерском учёте». Но в разных регионах страны установлены иные дни этого профессионального праздника. Счастливчики из Красноярского, Краснодарского, Пермского края, из Москвы, Петербурга и Ярославля могут праздновать день своей профессии дважды. В Волгоградской области вторым Днём бухгалтера стало 1 ноября. С одной стороны, можно порадоваться за бухгалтеров, с другой, им ведь придётся дважды за один месяц оплачивать банкет! Впрочем, сводить дебет с кредитом — их обязанность.

Профессиональный праздник менеджеров

1 ноября в России отмечают День менеджера. Фото © Freepik

В современной России без эффективных менеджеров никуда, поэтому Life.ru с большим уважением относится к профессиональному празднику управленцев, пусть он и не утверждён официально. Как правило, на предприятиях и в банках празднуют так: особо отличившихся награждают грамотами, почётными подарками и премиями;

к этому дню приурочивают мероприятия тимбилдинга;

в этот день проводят семинары и конференции;

День менеджера отмечают не только те, кто чего-то достиг, но и студенты вузов;

мероприятия заканчиваются банкетом.

По сути, все мы являемся менеджерами своего рабочего времени и даже своей судьбы. Насколько эффективными — каждый может судить о себе сам. А если серьёзно, то на сложных производствах и в крупных компаниях хорошие менеджеры ценятся на вес золота. Именно от их работы зависят организация производства, продажи, а значит, и прибыль предприятия и премии работягам. Виват менеджерам!

День лисы

1 ноября экологи Европы отмечают Международный день лисы. Фото © Freepik

1 ноября отмечают Международный день лисы. Этот праздник пришёл в Россию от экологов Европы. И это тот случай, когда их можно поддержать. История праздника удручающая: его стали отмечать тогда, когда в Европе почти полностью исчезли лисы и понадобились охранные мероприятия, чтобы популяция восстановилась. Их убивали как переносчиков бешенства и ради охоты.

День лис празднуют так: проводят зоозащитные мероприятия;

организовывают лекции о лисах;

приглашают посетить заповедники;

устраивают игры и представления.

Современным квадроберам такой праздник должен понравиться. Но вряд ли они знают, что: при миграции лисы ориентируются по магнитному полю планеты;

лисы любят мячи и часто их воруют;

в лесу лисы живут по 6–7 лет;

лисы легко приручаются;

в неволе лисы живут по 25 лет;

они могут бежать по 10 часов кряду;

лисы развивают скорость до 50 км/час;

лисы имитируют собачий лай, подзадоривая деревенских цепных псов;

а ещё лисы танцуют на задних лапах во время брачного периода. Ну разве они не достойны охраны?

День памяти святого Уара

У святого Уара принято просить об облегчении загробной участи души самоубийцы со стороны родственников ушедшего из жизни. Фото © azbyka.ru

1 ноября православные России празднуют день памяти святого Уара. Это особый святой — только его просят об облегчении загробной участи души самоубийцы. Вообще, в православной традиции за самоубийц не молятся. Разрешается келейная (частная, домашняя) молитва родственников покойного. Но святой Уар заслужил у Бога силу заступаться за души убивших себя. Что о нём известно?

Уар был римским воином.

Жил в III веке.

Исповедовал веру в Христа и принял мученическую смерть.

Его тело было брошено на съедение зверям.

После кончины святого Уара некая вдова Клеопатра собрала и положила его останки в склеп к своей родне. Вскоре святой Уар явился Клеопатре во сне и возвестил, что он отмолил всю её родню, среди которой лежал, «и их грехи прощены Богом». С тех пор Уару молятся о почившей некрещёной родне и о тех, кто пребывает в иноверии. Имя Уара носили два сына Ивана Грозного, погибшие в детстве.

День памяти блаженного Садока

Ещё один церковный праздник, который верующие отмечают 1 ноября, — это день памяти святого Садока, епископа Персидского. Этот святой:

жил в IV веке в Персии;

видел вещие сны;

был убит за веру вместе с 128 верующими его паствы;

их принуждали отречься от Христа пять месяцев;

затем всех посекли мечами, а блаженного Садока повели в цепях до города Вифлопата и там обезглавили.

Этому святому молятся об избавлении от напрасной и нелепой смерти, от смерти без покаяния. О святом блаженном Садоке следует чаще вспоминать тем, чья родня воюет на СВО.

Проводы осени и народные приметы

1 ноября провожают осень и встречают зиму. Фото © Freepik / wirestock

1 ноября по народному календарю справляются проводы осени. В этот день провожают осень и встречают зиму. После 1 ноября наступают первые морозы. На Руси этот день именовали Конюховым днём. Считалось, что коню трудно торить дорогу по снегу и ему нужно дать отдохнуть. Верили: тот, кто не мёрзнет в ноябре, легко переживёт грядущую зиму. По народным приметам в этот день считывали, какой будет погода в ближайшее время.

Осенняя распутица предвещала, что зимы не будет ещё месяц.

Холод и снег в этот день предвещали позднюю весну.

Промёрзшая к 1 ноября земля обещала лютую зиму и урожайный год.

Что нельзя делать 1 ноября

По народным верованиям, 1 ноября нельзя было делать следующие вещи. Нельзя отказывать нищим в подаянии.

Нельзя открывать окна и двери.

Нельзя ругаться с родными.

Нельзя стирать одежду и сушить её на улице.

Нельзя оборачиваться, если сзади слышны шаги.

1 ноября. Именинники

Именины 1 ноября празднуют многие православные христиане, ведь в этот день РПЦ отмечает Собор Святых Архангельской митрополии. А святых в ней много. Среди именинников могут оказаться:

Александр

Андрей

Демьян

Дмитрий

Вениамин

Владимир

Иоанн

Кузьма

Сергей

Пётр

Прокопий

Савватий.

Авторы Майя Новик