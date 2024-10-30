Никаких корпоративов: Россияне назвали размер желанной новогодней премии

Выбирая между новогодним корпоративом и премией, абсолютное большинство россиян предпочло получить деньги на праздник. Этот вариант ответа выбрали 74% участников опроса, результаты которого публикует RT. По данным издания, лишь 19% респондентов захотели веселиться с коллегами.

Особого внимания заслуживает разброс размеров премий, на которые рассчитывают респонденты. Для шести процентов даже 200 тысяч мало, хотя 21% утроит сумма до 10 тысяч рублей, а каждый пятый хочет получить 10-30 тысяч.

«Каждому шестому нужно от 30 до 50 тыс. рублей. Каждому пятому — от 50 до 100 тыс. рублей, каждому восьмому — от 100 до 200 тыс. рублей. 6% мечтают о сумме свыше 200 тыс. Средняя сумма — 60 тыс. рублей», — говорится в исследовании.