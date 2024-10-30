Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 11:10

Пора за подарками! Россиян предупредили о росте цен к Новому году

Экономист Литвиненко: Купить подарки и продукты к Новому году лучше до 15 ноября

Многие россияне подготовку к Новому году начинают задолго до наступления праздника. Однако есть и те, кто откладывают деньги или в силу занятости оставляют поход по магазинам на конец декабря. Тем не менее, чем торжество ближе, тем цены в магазинах становятся выше.

Об этом рассказала экономист Инна Литвиненко. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она подчеркнула, что закупиться к Новому году лучше уже сейчас или хотя бы до 15 ноября.

«Продукцию длительного хранения стоит покупать уже сейчас, лучше сделать это до ноябрьских праздников. <...> Можно будет ещё купить до 10-12 ноября или даже до 15 ноября», — отметила эксперт.

По её словам, в конце декабря ёлки, украшения и подарки подорожают на 20-22%, за продукты для праздничного застолья придётся доплатить 15-17%. При этом красная икра прибавит в цене 30%, а алкоголь — 25%.

Дефицита красной икры не будет: В Рыбном союзе успокоили россиян
Дефицита красной икры не будет: В Рыбном союзе успокоили россиян

Ранее в Руспродсоюзе посчитали, что застолье в Новый год может обойтись россиянам в 11740 рублей. По данным экспертов, за год праздничная продуктовая корзина подорожала всего на 1,43%.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новый год
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar