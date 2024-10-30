Пора за подарками! Россиян предупредили о росте цен к Новому году

Многие россияне подготовку к Новому году начинают задолго до наступления праздника. Однако есть и те, кто откладывают деньги или в силу занятости оставляют поход по магазинам на конец декабря. Тем не менее, чем торжество ближе, тем цены в магазинах становятся выше.

Об этом рассказала экономист Инна Литвиненко. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она подчеркнула, что закупиться к Новому году лучше уже сейчас или хотя бы до 15 ноября.

«Продукцию длительного хранения стоит покупать уже сейчас, лучше сделать это до ноябрьских праздников. <...> Можно будет ещё купить до 10-12 ноября или даже до 15 ноября», — отметила эксперт.

По её словам, в конце декабря ёлки, украшения и подарки подорожают на 20-22%, за продукты для праздничного застолья придётся доплатить 15-17%. При этом красная икра прибавит в цене 30%, а алкоголь — 25%.