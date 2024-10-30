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30 октября, 14:39

Желудок тоже не нужен. Названы 5 органов, без которых может жить человек

Как выяснилось, человеческий организм обладает поразительными способностями компенсировать утраченное.

Названы 5 органов, без которых можно обойтись. Фото: © Shutterstock / FOTODOM / Peter Porrini

Названы 5 органов, без которых можно обойтись. Фото: © Shutterstock / FOTODOM / Peter Porrini

Без пяти органов своего тела человек вполне может благополучно жить, заявили китайские учёные. Сообщается, что они проанализировали поведение организма после вынужденной потери различных внутренних органов и обнаружили, что он справляется со всеми задачами даже без тех, которые принято считать совершенно необходимыми.

Исследователи рассказали, что человек может обойтись, к примеру, без одного лёгкого. Это подтверждают многочисленные случаи удаления этого органа, после которого пациенты продолжают жить полноценной жизнью. То же самое, по словам учёных, относится к почкам: многие люди обходятся только одной почкой. Более того, неизбежную катастрофу в современном мире не означает и потеря обеих почек: ситуацию спасает трансплантация или гемодиализ.

Интересно, что в указанном списке «необязательных» органов значится и желудок: бывает, что его приходится удалять по причине онкологического заболевания, и пациенты после этого не оказываются в безвыходной или очень сложной ситуации. Как объясняют специалисты, пищеварительный тракт способен адаптироваться даже к этому, и человеку для нормальной жизни нужно лишь есть маленькими порциями и придерживаться особой диеты.

Среди не жизненно необходимых органов учёные также назвали широко известный аппендикс, который эволюционно сохранился в человеческом организме, но уже не выполняет значимых функций. Наконец, бедственной ситуацией исследователи не считают удаление желчного пузыря: для человека это означает некоторые ограничения, но жить без этого органа тоже можно.

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