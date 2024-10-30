Желудок тоже не нужен. Названы 5 органов, без которых может жить человек

Без пяти органов своего тела человек вполне может благополучно жить, заявили китайские учёные. Сообщается, что они проанализировали поведение организма после вынужденной потери различных внутренних органов и обнаружили, что он справляется со всеми задачами даже без тех, которые принято считать совершенно необходимыми.

Исследователи рассказали, что человек может обойтись, к примеру, без одного лёгкого. Это подтверждают многочисленные случаи удаления этого органа, после которого пациенты продолжают жить полноценной жизнью. То же самое, по словам учёных, относится к почкам: многие люди обходятся только одной почкой. Более того, неизбежную катастрофу в современном мире не означает и потеря обеих почек: ситуацию спасает трансплантация или гемодиализ.

Интересно, что в указанном списке «необязательных» органов значится и желудок: бывает, что его приходится удалять по причине онкологического заболевания, и пациенты после этого не оказываются в безвыходной или очень сложной ситуации. Как объясняют специалисты, пищеварительный тракт способен адаптироваться даже к этому, и человеку для нормальной жизни нужно лишь есть маленькими порциями и придерживаться особой диеты.