Россиянки стали стремительно лысеть осенью

Жительницы России массово столкнулись с проблемой облысения. Спрос на услуги трихологов за последний год увеличился в два раза, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Особенно остро эта проблема ощущается осенью. Представительницы прекрасного пола стали тратить по 30 тысяч рублей на лечение. Главный врач сети московских клиник трихологии Марият Мухина рассказала телеграм-каналу, что сезонное выпадение волос у женщин связано с изменением длины светового дня. По словам специалиста, это напрямую затрагивает циркадные ритмы и уровень мелатонина, который оказывает влияние на фазу роста волос. Кроме того, облысение может происходить из-за температурного режима и влажности. Эти факторы способствуют изменению состояния кожи головы и фолликулов. Холода и сухость на улице уменьшают процент влаги в волосах, это делает их более ломкими и склонными к выпадению.

Мухина для защиты волос посоветовала больше пить воды и избегать перегревов, которые вызывают повышенное потоотделение. Эксперт порекомендовала включить в рацион полезные продукты: авокадо, киви и орехи. Они помогут обогатить волосы жирными кислотами, так как те стимулируют рост волос.

Кроме того, рекомендуется во время холодов держать волосы в причёске или носить шапку. По словам медика, температурный контраст влияет на спазм сосудов головы, из-за чего ухудшается микроциркуляция. А этот процесс, в свою очередь, нарушает питание волосяных луковиц.