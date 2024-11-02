День военного журналиста, основание Российской империи и Димитриевская родительская суббота. Праздники и приметы 2 ноября 2024 года 2 ноября — важный день в календаре российской государственности. В этот день наша страна официально стала империей. А ещё 2 ноября свой профессиональный праздник отмечают военкоры. 1 ноября, 21:02 Какие праздники отмечают россияне 2 ноября. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik, © Wikipedia / Hugo Gerard Ströhl, © Wikipedia / Поль Деларош

День основания Российской империи

В этот день в 1721 году император Пётр Великий провозгласил основание Российской империи. Сделано это было в честь окончания Северной войны и заключения мира со Швецией. Вот как это было.

В Санкт-Петербурге в соборе во имя Святой Троицы прошла торжественная обедня.

Был прилюдно зачитан текст договора со шведами.

С проповедью, восхваляющей деяния царя, выступил архиепископ Феофан Прокопович.

К царю подошли сенаторы, которые официально предложили ему называться отцом Отечества и императором всероссийским.

Раздались оглушительные залпы сотен орудий.

Под звуки залпов Пётр I принял титул императора.

Россия стала империей.

Грохот орудий был таким оглушительным, что очевидцы свидетельствовали: «Казалось, небо и земля готовы были обрушиться. Всё было объято пламенем!» И действительно, в связи с таким событием Пётр I, и без того любивший салюты, приказал пригнать в Санкт-Петербург 125 галер. Их пушки были задействованы наравне с орудиями Петропавловской крепости и Адмиралтейства. В России началась новая эпоха — эпоха открытий и пассионарности.

Примечательно, что первыми государствами, которые признали Россию империей, были Голландия и Пруссия. После них неизбежному покорились шведы, французы, испанцы и поляки. Признание, впрочем, растянулось на десятилетия — Речь Посполитая признала империю только в 1764 году. Европе пришлось осознать, что на международной арене появился ещё один сильный игрок и с ним надо считаться.

Кстати, в связи с этими событиями в Северной Пальмире появился свой, особый праздник — День международного признания Санкт-Петербурга. Отмечать его стали недавно — с 2011 года. В этот день в городе проводят: круглые столы и форумы, посвящённые истории города;

особые мероприятия в музеях и на открытых площадках;

реконструкции сражений;

исторические парады.

День военного журналиста

2 ноября в России отмечают День военкора. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Supamotionstock.com

В 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН был учреждён новый профессиональный праздник — День военного журналиста. На самом деле он называется так: «День борьбы с преступлениями против журналистов». То есть отмечать его может каждый журналист, подвергшийся насилию из-за исполнения своих профессиональных обязанностей.

Причина появления такого праздника в международном календаре была трагичной. В Мали во время боевых действий погибли два французских журналиста. Главной целью праздника было заставить воюющие стороны с уважением относиться к работе журналистов. Увы, это не удалось. Только на СВО украинскими военными были убиты:

журналист и переводчик Андрей Миронов (2014 год),

итальянский фотограф Андреа Роккелли (2014 год),

журналисты ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк (2014 год),

оператор Первого канала Анатолий Клян (целенаправленно расстрелян ВСУ, 2014 год),

фотожурналист Андрей Стенин (2014 год),

Ростислав Журавлёв (2023 год),

Борис Максудов (2023 год),

Семён Ерёмин (2024 год),

Валерий Кожин (2024 год),

Никита Цицаги (2024 год).

Список не полный. В него следует добавить Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского, погибших при терактах, и многих других. По сути, для России это не праздник, а день памяти.

День сумчатого муравьеда

Мигрирующий праздник есть и у сумчатого муравьеда, в 2024 году он выпал на 2 ноября. Фото © Wikipedia / Martin Pot

2 ноября отмечается День сумчатого муравьеда. Этот праздник не имеет постоянной даты, его отмечают в первую субботу ноября. Например, в 2023 году его праздновали двумя днями позднее — 4 ноября. Отмечать его стали с 2015 года по инициативе австралийской общественной организации Project Numbat.

В этот день биологи, зоологи, экологи Австралии пытаются напомнить человечеству о вымирающем сумчатом муравьеде — намбате. Что известно о намбатах? Сумчатые муравьеды живут в Австралии.

Они никак не связаны с муравьедами Южной Америки.

Сумчатые муравьеды питаются исключительно термитами.

Взрослому животному нужно 20 тысяч термитов в день.

Сокращение популяции муравьедов связано с завозом на континент нового хищника — лис.

В Западной Австралии осталось всего около тысячи сумчатых муравьедов.

Димитриевская суббота

Православные отмечают 2 ноября родительскую субботу, называемую Димитриевской. Фото © Azbyka

Русская православная церковь отмечает 2 ноября родительскую субботу, называемую Димитриевской. Что мы о ней знаем? Димитриевская суббота названа в честь святого Димитрия Солунского.

В этот день Православная церковь поминает всех воинов, павших при исполнении ратного долга.

Кроме воинов Церковь поминает тех, кто ушёл из жизни внезапно, без подготовки.

Субботу стали отмечать после Куликовской битвы 1380 года.

Сначала поминали только тех, кто пал на поле Куликовом.

С 1903 года стали поминать всех павших воинов.

Впервые Димитриевская родительская суббота упоминается в новгородской летописи XV века.

Что следует делать в Димитриевскую родительскую субботу?

Накануне, 1 ноября, православные присутствуют на Великой панихиде.

2 ноября молятся на заупокойной Божественной литургии, после неё остаются на общую панихиду.

В этот день подают записки за упокой родственников и друзей.

В Димитриевскую родительскую субботу приносят в храм снедь и оставляют её, с тем чтобы угостившиеся едой служители храма за трапезой помянули их близких за упокой.

Часть продуктов идёт на помощь малоимущим.

После храма можно посетить кладбище, созвать гостей и помянуть своих пращуров за скромным столом.

День должен заканчиваться молитвой за усопших.

Что нельзя делать в Димитриевскую субботу

В народе церковный праздник называли Деды. В этот день нельзя было делать следующие вещи, чтобы не потревожить покойников: убираться в доме,

выливать во дворе грязную воду,

планировать на этот день важные дела,

пить алкоголь,

предаваться разгулу.

День памяти отрока Артемия

2 ноября Православная церковь отмечает день памяти отрока Артемия Веркольского. Фото © Azbyka

2 ноября Православная церковь отмечает день памяти отрока Артемия Веркольского. История этого церковного праздника удивительна. 12-летний мальчик Артемий (Артём) жил в XVI веке в деревне Веркола на Двине.

Отрок рос богобоязненным и кротким, от детских забав отказывался.

Он погиб в июле 1545 года во время работы в поле — его убило молнией.

Односельчане, решив, что Артемия убило за грехи, оставили тело в лесу непогребённым.

Спустя 32 года дьякон Агафоник увидел в лесу необычный свет и нашёл тело 12-летнего ребёнка нетленным.

Крестьяне перенесли Артемия на паперть Никольского храма, после чего мощи отрока явили верующим множество чудес.

Во времена революции верующие скрыли мощи отрока, опасаясь осквернения большевиками.

Мощи Веркольского отрока Артемия до сих пор не найдены.

Всего отрок явил односельчанам 53 случая чудес, включая исцеление от болезней во время эпидемий. Есть предположение, что тело его лежит «под спудом» на территории Артемиево-Веркольского монастыря.

Народные приметы 2 ноября

В День атаманов принято шинковать и солить капусту. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Ivanov

2 ноября в народе называют Днём атаманов. В этот день начинают шинковать, солить и квасить капусту. Хозяева должны в обязательном порядке залатать все дыры в заборе. Если дыра останется — через неё убежит удача. Крестьяне верили в такие народные приметы:

если волк перебежит дорогу — к счастью;

если иней лёг на ветки — к урожаю;

если лиственница успела сбросить иголки — к снегопадам;

а если птицы сидят и ходят по полю — это к теплу.

2 ноября, именинники

Именины в этот день могут праздновать: Герасим

Артемий

Иоанн

Александр

Зосима

Герман

Леонид

Ирина

Матрона

Николай

Павел

Пётр

Михаил.

Авторы Майя Новик