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30 октября, 15:07

В Турции расследуют подозрительную смерть россиянки

Gerçek Alanya: В одном из отелей турецкой Аланьи нашли тело россиянки

В одном из отелей турецкой Аланьи нашли тело российской туристки. Правоохранители выясняют причину смерти, сообщает портал Gerçek Alanya. Нашу соотечественницу нашли сотрудники гостиницы, она лежала на полу в номере.

«Прибывшие по вызову медики установили, что женщина мертва», — сообщает агентство.

По данным портала, медицинские эксперты сочли смерть подозрительной, из-за чего было принято решение о начале расследования.

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Недавно в Лос-Анжелесе в возрасте 79 лет скончалась актриса и певица Тери Гарр. Она получила широкую популярность благодаря роли матери Фиби в сериале «Друзья». В последние годы жизни она страдала от рассеянного склероза.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Николай Рюмин
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