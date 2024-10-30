В Турции расследуют подозрительную смерть россиянки
Gerçek Alanya: В одном из отелей турецкой Аланьи нашли тело россиянки
В одном из отелей турецкой Аланьи нашли тело российской туристки. Правоохранители выясняют причину смерти, сообщает портал Gerçek Alanya. Нашу соотечественницу нашли сотрудники гостиницы, она лежала на полу в номере.
«Прибывшие по вызову медики установили, что женщина мертва», — сообщает агентство.
По данным портала, медицинские эксперты сочли смерть подозрительной, из-за чего было принято решение о начале расследования.
Недавно в Лос-Анжелесе в возрасте 79 лет скончалась актриса и певица Тери Гарр. Она получила широкую популярность благодаря роли матери Фиби в сериале «Друзья». В последние годы жизни она страдала от рассеянного склероза.
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