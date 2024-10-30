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30 октября, 16:00

Эксперты подсчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы платить ипотеку и ещё хватало на еду

РБК: Доход для комфортной оплаты ипотеки в Москве начинается от 111 тысяч рублей

Для комфортной оплаты ипотеки по текущим рыночным ставкам, которые составляют 25% на новую однокомнатную квартиру в мегаполисах, россиянам нужно зарабатывать от 111,3 тыс. до 346,4 тыс. рублей. Такие расчёты провели наши коллеги из «РБК-Недвижимости».

В прошлом году этот диапазон составлял от 74,3 до 233,9 тыс. рублей, при этом средняя ставка по ипотеке без льгот на первичном рынке была 18% годовых.

Наибольшие расходы на ипотеку наблюдаются у жителей Москвы. В настоящее время ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру составляет около 207,8 тыс. рублей при средней стоимости жилья в 14 миллионов. Таким образом, для комфортных выплат необходимо иметь доход около 346,4 тыс. рублей в месяц.

На втором месте находится Санкт-Петербург. В этом городе покупка новой однокомнатной квартиры обойдется примерно в 9,5 миллиона рублей, а ежемесячный платеж по ипотеке составит 141 тыс. рублей. В таких условиях необходимый доход для удобного обслуживания кредита составит около 235 тыс. рублей.

Наименьшие выплаты по ипотеке среди городов-миллионников у жителей Воронежа — около 66,7 тыс. рублей в месяц. Для комфортного погашения кредита в этом городе требуется доход около 111,3 тыс. рублей в месяц.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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