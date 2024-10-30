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30 октября, 18:33

Украинские власти полностью блокируют Красноармейск, жители эвакуируются

Глава ГВА Добряк: Красноармейск будет полностью заблокирован

Власти Украины заявили, что полностью закроют въезд в город Красноармейск (украинское название — Покровск). Глава городской военной администрации Сергей Добряк призвал жителей скорее эвакуироваться.

«Призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для захода и выхода из микрорайонов, улиц. Люди видят, что мы блокируем уже окрестности города», — приводит его слова «Общественное».

Он добавил, что продолжается строительство оборонительных сооружений. Критическая инфраструктура уничтожена на 70%. Всего в городе на данный момент проживает около 12 тысяч человек.

Глава военной администрации подконтрольной Киеву территории ДНР Вадим Филашкин охарактеризовал обстановку как очень сложную. По его словам, в Красноармейске наблюдаются значительные проблемы с электро- и водоснабжением.

Город Красноармейск, что находится на северо-западе ДНР, представляет собой значимый транспортный узел. Через населённый пункт проходят железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие Донецк с Днепропетровской областью Незалежной. Также Красноармейск играет важную роль в железнодорожном сообщении с подконтрольными ВСУ городами на севере ДНР — Славянском и Краматорском.

Ранее украинской экономике предрекли «смерть» в случае потери Красноармейска. Город является ключевым источником угля для производства чугуна.

Обложка ©

ИТАР-ТАСС / Михаил Почуев

Никита Никонов
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