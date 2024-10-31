Первый исторический видеоподкаст «Параграф» выходит на телеканале «78»
Телеканал «78» представит исторический видеоподкаст Сергея Фадеева «Параграф»
В ближайшую субботу, 2 ноября, в эфир телеканала «78» выходит первый телевизионный исторический видеоподкаст «Параграф». Автор и ведущий проекта — Сергей Фадеев, который обещает современную подачу и авторский взгляд на знаковые события и личности российской истории.
Проект «Параграф» затронет темы, которые интересуют и волнуют многих: от мистического дара Распутина до роковой дуэли Пушкина и загадок, связанных с Матильдой Кшесинской и последним российским императором. Видеоподкаст обещает не только понятное изложение событий, но и высокую достоверность, обеспеченную сотрудничеством с ведущими историками и искусствоведами.
Команда проекта уделяет особое внимание деталям эпохи: в эпизодах о Павле I использованы редкие игрушечные солдатики XVIII века, в программе о Кшесинской задействованы пуанты, а в выпуске о дуэли Пушкина — современный 3D-бюст поэта.
Мой авторский взгляд заключается в интересе к людям, которые эту самую историю творили. Хочется узнать не только обстоятельства места действия, но и понять мотивацию участников. Найти «историческую рифму» событий прошлого и настоящего и, чем чёрт не шутит, заглянуть в будущее.
Обещают авторы и современный подход к делу. Так, инновационные технологии и нейросети помогут оживить исторических персонажей и визуализировать, как могли выглядеть события тех лет.
Не так давно находки археологов на Средней Волге изменили мнение учёных о славянах. Так, тюркские народы и славяне входили в военизированные группы Хазарского каганата, которые находились на Средней Волге в VII–VIII веках. Именно этим народам, а не болгарским племенам, как думали ранее, принадлежат археологические находки той эпохи.
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