«Гнилая логика»: Небензя обвинил Запад в двойных стандартах
Небензя: США хотят навязать миру логику о недопустимости оказания помощи Москве
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН
Вашингтон пытается навязать всему миру логику о недопустимости оказания помощи России и её союзникам. Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Запад манипулирует общественным мнением, выставляя Украину жертвой, чтобы скрыть собственную роль в эскалации конфликта.
«Почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?», — задался вопросом Небензя.
Между тем США и европейские страны сталкиваются с возрастающими сложностями в оказании военной помощи Украине. По данным разведки Швейцарии, на фоне наращивания военного потенциала России политические барьеры для поддержки Незалежной становятся всё более значительными.