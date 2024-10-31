Вашингтон пытается навязать всему миру логику о недопустимости оказания помощи России и её союзникам. Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Запад манипулирует общественным мнением, выставляя Украину жертвой, чтобы скрыть собственную роль в эскалации конфликта.

«Почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?», — задался вопросом Небензя.