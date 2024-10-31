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31 октября, 05:02

В Дагестане загорелась крыша школы, на месте работают спецслужбы

В дагестанском селе Мачада произошёл пожар в школе, на месте работают сотрудники МЧС России. Согласно официальному сообщению пресс-службы ведомства, специалисты тушат огнь, охвативший крышу одноэтажного здания.

«Пострадавших нет. Пожар на 600 квадратах локализовали 14 специалистов и 3 единицы техники», — отмечается в заявлении.

В дагестанском селе Мачада произошёл пожар в школе, на месте работают сотрудники МЧС России. Видео © Telegram / МЧС России

Согласно последним данным, открытое горение удалось ликвидировать.

На Камчатке пожар охватил крышу многоквартирного жилого дома
На Камчатке пожар охватил крышу многоквартирного жилого дома

В то же время в Черкесске произошёл взрыв газа в пятиэтажке. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Анатолий Цейко
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