В Дагестане загорелась крыша школы, на месте работают спецслужбы
В дагестанском селе Мачада произошёл пожар в школе, на месте работают сотрудники МЧС России. Согласно официальному сообщению пресс-службы ведомства, специалисты тушат огнь, охвативший крышу одноэтажного здания.
«Пострадавших нет. Пожар на 600 квадратах локализовали 14 специалистов и 3 единицы техники», — отмечается в заявлении.
В дагестанском селе Мачада произошёл пожар в школе, на месте работают сотрудники МЧС России. Видео © Telegram / МЧС России
Согласно последним данным, открытое горение удалось ликвидировать.
В то же время в Черкесске произошёл взрыв газа в пятиэтажке. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.
Telegram / МЧС России