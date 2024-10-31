В Дагестане загорелась крыша школы, на месте работают спецслужбы

«Пострадавших нет. Пожар на 600 квадратах локализовали 14 специалистов и 3 единицы техники», — отмечается в заявлении.

В то же время в Черкесске произошёл взрыв газа в пятиэтажке. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.