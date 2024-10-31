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31 октября, 15:35

Первая страна запретила GTA и Counter-Strike из-за зверств «зомбированных‎» геймеров

МВД Таджикистана планирует запретить видеоигры Counter-Strike и GTA

Министерство внутренних дел Таджикистана планирует провести проверки и рейды для ограничения доступа к видеоиграм с элементами насилия, а именно видеоиграм Counter-Strike и Grand Theft Auto (GTA).

«МВД будет проводить проверки и рейды для ограничения доступа к видеоиграм с элементами насилия, призвав владельцев компьютерных центров ограничить доступ к видеоиграм с элементами насилия, таким как Counter-Strike и Grand Theft Auto», — предупреждает пресс-служба министерства.

МВД также обратилось к родителям с просьбой контролировать доступ детей к видеоиграм, которые содержат сцены насилия. Власти Таджикистана уверены, что «эти игры противоречат культурным и моральным нормам страны, что негативно сказывается на поведении молодёжи». По данным полиции, играющие в Counter-Strike и GTA молодые люди и подростки оказываются под их негативным влиянием и совершают преступления. Именно по этой причине Управление МВД по Душанбе требует от всех владельцев таких центров, впредь не допускать распространения этих игр.

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Ранее Life.ru рассказали о 15-летней уроженке Таджикистана, которая обратилась в больницу Екатеринбурга на 38-ой неделе беременности. Несовершеннолетняя наотрез отказалась рассказывать, кто является отцом её ребёнка. Правоохранители обратились за объяснениями к матери девочки. Та рассказала, что узнала о беременности дочери не более месяца назад. Материалы по данному происшествию будут переданы в СКР для проверки.

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Wikipedia/Valve

Алена Пенчугина
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