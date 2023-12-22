Хакера приговорили к пожизненному содержанию в психбольнице за слив GTA VI в Сеть

В Лондоне вынесли решение относительно 18-летнего хакера группировки Lapsus$ Ариона Куртаджа, слившего геймплей GTA VI в Сеть. Решением суда он приговорён к пожизненному содержанию в психиатрической клинике, сообщает Sky News.

"Подросток, член хакерской группы Lapsus$, в четверг был приговорён к бессрочному заключению в больнице за взлом Uber и финтех-компании Revolut, а также за шантаж разработчиков бестселлера Grand Theft Auto. 18-летний Арион Куртадж начал совершать киберпреступления в одиночку в сентябре 2022 года", — пишет издание.

В прошлом году хакер взломал Rockstar Games и украл 90 видеороликов геймплея и тысячи строк кода раннего билда GTA VI. Материалы он опубликовал на форуме под ником TeaPotUberHacker. Эта утечка стала крупнейшей в истории игровой индустрии.

Судья Патриция Лис посчитала, что Куртадж вполне может совершить новые преступления, если ему представится такой шанс. Всего хакер совершил 12 доказанных нарушений, в том числе было три случая шантажа, два мошенничества и шесть эпизодов неправомерного использования компьютерных технологий. В связи с тем, что он страдает аутизмом, решением суда хакер был приговорён к заключению в психиатрической клинике бессрочно.