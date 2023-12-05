Rockstar Games опубликовала первый официальный трейлер GTA VI

Американский разработчик компьютерных игр Rockstar Games опубликовал на своём YouTube-канале официальный первый трейлер к Grand Theft Auto VI (GTA). Релиз игры запланирован на 2025 год.

Трейлер Grand Theft Auto VI. Видео © YouTube / Rockstar Games

На предоставленном ролике можно увидеть кадры из игры, действие которой происходит в населённом пункте Вайс Сити, напоминающем американский Майами в штате Флорида. Сюжетные детали в видео были опущены, студия по традиции ограничилась демонстрацией атмосферы города. Также известны имена главных героев — Люсия и Джейсон.

Некоторые средства массовой информации сообщают, что за несколько часов до Rockstar Games этот же трейлер слили в Сеть пираты. Вероятно, компании пришлось опубликовать ролик раньше времени. GTA VI выйдет в 2025 году, но на каких именно платформах — пока не разглашается.