Хакеры заблокировали тысячи контейнеров с товарами в портах Австралии

В Австралии нарушилась работа четырёх портов крупнейшего оператора DP World из-за атаки хакеров 10 ноября, в результате чего там застряло 30 тысяч контейнеров с потребительскими товарами. О случившемся пишет The Australian Financial Review.

DP World владеет в Австралии четырьмя терминалами, расположенными в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Фримантле. Именно через них проходит 40% всей продукции, поступающей и вывозимой из страны. Хакеры взломали систему, которая позволяет грузовикам получать данные от DP World, в итоге машины не смогли разгрузить терминалы и там скопились контейнеры, занявшие 90% площади складов.

Сейчас оператор пытается решить проблему со сбоем в работе, однако клиентов уже уведомили, что сроки доставки товаров в лучшем случае сдвигаются на 14 ноября. На данный момент в DP World не готовы озвучить сумму ущерба, понесённого компанией из-за злоумышленников.