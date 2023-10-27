В Крыму зафиксировали массовую внешнюю кибератаку
Крючков: В Крыму фиксируют массовую кибератаку на провайдеров
Крымские интернет-провайдеры подверглись кибератаке. Об этом сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.
"Фиксируем массовую внешнюю кибератаку на крымских провайдеров интернета. Возможны перебои в работе ряда сервисов", — написал он в телеграм-канале.
В настоящее время идёт отражение атаки и восстановление полноценной работы провайдеров, добавил Крючков.
Ранее Лайф сообщал, что пророссийские хакеры провели масштабную операцию против пособников атак Украины на Россию, в рамках которой взломали около 130 ресурсов, в том числе базу данных МВД Латвии.
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