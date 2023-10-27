В Крыму зафиксировали массовую внешнюю кибератаку

Крымские интернет-провайдеры подверглись кибератаке. Об этом сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

"Фиксируем массовую внешнюю кибератаку на крымских провайдеров интернета. Возможны перебои в работе ряда сервисов", — написал он в телеграм-канале.

В настоящее время идёт отражение атаки и восстановление полноценной работы провайдеров, добавил Крючков.