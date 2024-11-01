Сумма исков Минобороны к Военно-строительной компании перевалила за 13,8 млрд

За десять месяцев 2024 года общая сумма исков Министерства обороны России к Военно-строительной компании (ВСК) превысила 13,8 миллиарда рублей, что в 34 раза превышает показатели за весь 2023 год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исковые требования военного ведомства, доступные агентству.

В частности, в августе Минобороны подало 73 иска на сумму 1,863 миллиарда рублей, в сентябре — 38 исков на 2,9 миллиарда рублей, а в октябре — 5 исков на 22,1 миллиона рублей. Ранее было подано исков на общую сумму 9,03 миллиарда рублей. Как уточняет ТАСС, основная цель требований министерства — взыскание неустоек по государственным контрактам, а также суммы за завышенные работы и задолженности.

Таким образом, за указанный период сумма исков от Минобороны к ВСК составила 13,8 миллиарда рублей, что значительно превышает сумму исков за весь 2023 год, которая составила 441,3 миллиона рублей.