Дом, квартира и сто миллионов: Активы бывшего главного вещевика МО арестованы

Активы бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика арестованы в рамках дела о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трёхкомнатной квартиры, а также денежных средств на общую сумму свыше стат миллионов рублей», — указывают в ведомстве, передаёт РИА «Новости».