Дом, квартира и сто миллионов: Активы бывшего главного вещевика МО арестованы
Суд арестовал активы экс-главы вещевого управления Минобороны Демчика
Активы бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика арестованы в рамках дела о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трёхкомнатной квартиры, а также денежных средств на общую сумму свыше стат миллионов рублей», — указывают в ведомстве, передаёт РИА «Новости».
В Следственном комитете также уточнили, что решение судом вынесено для обеспечения взыскания штрафа, если он будет в приговоре, других имущественных претензий или гражданского иска.
Напомним, полковник запаса Демчик, занимавший до апреля 2018 года должность начальника Вещевого управления Минобороны России, получил от гендиректора одной из компаний четыре миллиона рублей — ради помощи в заключении госконтрактов. За это и был задержан Следственным комитетом, после чего отправлен в СИЗО. Life.ru рассказывал, чем владелец фигурант очередного коррупционного дела. Оказалось, что после вступления Демчика в должность гендиректора «Текстильной торговой компании» она начала получать множество контрактов. Кроме того, в деле фигурируют заказы на головные уборы.
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