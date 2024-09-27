Стала известно, кто дал показания на замкомандира Ленинградского военного округа

Показания на замкомандира ЛВО Валерия Муминджанова и его бывшего подчинённого Владимира Демчика дал бизнесмен из Воронежа по фамилии Трибунский. Дело предпринимателя выделено в отдельное производство, сообщили ТАСС в силовых структурах.

«В отдельное производство были выделены материалы в отношении занимающегося стиркой белья бизнесмена из Воронежа Трибунского, который дал свидетельские показания как на Муминджанова, так и на Демчика. Объединить уголовные дела в отношении двух последних следствие даже планировало в одно производство, но пока обвиняемые проходят каждый по своему делу», — цитирует собеседника агентство.

Он добавил, что Трибунский пошёл на досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания в отношении Муминджанова и Демчика.

При этом сам Демчик себя виноватым не признаёт. Один из его адвокатов заявил, что защита экс-начальника МО РФ будет добиваться оправдательного приговора.

«Вину наш подзащитный не признаёт. Мы будем добиваться его оправдания», — сказал юрист.

Напомним, что об уголовном деле в отношении Муминджанова стало известно 2 сентября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — 20 миллионов рублей. При этом есть информация о том, что Муминджанов и его родные обладают завидным списком недвижимости на сумму свыше 120 млн, которую никак нельзя позволить себе на его доходы.