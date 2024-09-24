Суд отклонил жалобу генерал-майора Валерия Муминджанова о возбуждении дела
Суд отклонил жалобу генерал-майора Валерия Муминджанова о возбуждении уголовного дела. Замкомандующего Ленинградским военным округом утверждает, что оно было возбуждено незаконно. На заседании, которое прошло в режиме ВКС, Муминджанов не проронил ни слова, только грустно и глубоко вздыхал. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Суд отклонил жалобу генерал-майора Валерия Муминджанова о возбуждении уголовного дела. Видео © Life.ru
На заседании, которое прошло в режиме ВКС, Муминджанов не проронил ни слова, только грустно и глубоко вздыхал. Генерал-майора Валерия Муминджанова обвиняют в получении взятки на сумму более 20 миллионов рублей. По данным следствия, генерал-майор, занимая должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение военнослужащих, в том числе в зоне СВО, способствовал заключению договора с одной из коммерческих фирм.
Ранее Life.ru сообщал, что в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова было возбуждено уголовное дело. Ему вменяется вина за получение взятки в особо крупном размере — 20 миллионов рублей. По данным следствия, высокопоставленный офицер и члены его семьи являются обладателями внушительного списка недвижимости в столице и Воронеже, общей стоимостью превышающей 120 миллионов рублей. Известно, что официальное имущество Муминджанова — квартира и внедорожник на 10 миллионов рублей, а вот остальные 110 миллионов вызывают у следствия вопросы.
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