Суд отклонил жалобу генерал-майора Валерия Муминджанова о возбуждении дела

Суд отклонил жалобу генерал-майора Валерия Муминджанова о возбуждении уголовного дела. Замкомандующего Ленинградским военным округом утверждает, что оно было возбуждено незаконно. На заседании, которое прошло в режиме ВКС, Муминджанов не проронил ни слова, только грустно и глубоко вздыхал. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

На заседании, которое прошло в режиме ВКС, Муминджанов не проронил ни слова, только грустно и глубоко вздыхал. Генерал-майора Валерия Муминджанова обвиняют в получении взятки на сумму более 20 миллионов рублей. По данным следствия, генерал-майор, занимая должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечая за вещевое обеспечение военнослужащих, в том числе в зоне СВО, способствовал заключению договора с одной из коммерческих фирм.