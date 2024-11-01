«Никакая не великая»: Сенатор согласился оставить Великобритании прежнее название, но есть условие

Разве дело в названии? Понятно, что она никакая не великая. Это умирающая империя, которая полностью растеряла свой авторитет. Более того, если судить по её делам, по её вмешательству во внутренние дела различных стран в различных районах мира, конечно, она заслуживает самого большого осуждения. Но заниматься переименованием, мы же не Украина, которая говорит, что надо Россию назвать Московией или ещё как-то. Нет, пусть они называют себя так, как считают нужным.