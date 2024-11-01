«Никакая не великая»: Сенатор согласился оставить Великобритании прежнее название, но есть условие
Член Совфеда Джабаров: Великобритании надо менять не название, а менталитет
Великобритания символизирует умирающую империю, которая полностью растеряла свой авторитет. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя инициативу о переименовании этой страны в просто «Британию», без приставки, добавляющей величия.
По мнению сенатора, название — это не принципиальный вопрос, ведь нельзя забывать, что британская монархия существует очень давно и отношение к ней менялось на протяжении истории.
Разве дело в названии? Понятно, что она никакая не великая. Это умирающая империя, которая полностью растеряла свой авторитет. Более того, если судить по её делам, по её вмешательству во внутренние дела различных стран в различных районах мира, конечно, она заслуживает самого большого осуждения. Но заниматься переименованием, мы же не Украина, которая говорит, что надо Россию назвать Московией или ещё как-то. Нет, пусть они называют себя так, как считают нужным.
член Совета Федерации Владимир Джабаров.
Куда важнее, по мнению собеседника Life.ru, чтобы у населения Великобритании менялся менталитет, чтобы они не считали себя особенной и привилегированной нацией.
«Это такие же люди, как мы, и должны уважать всех людей, населяющих нашу планету», — сказал сенатор.
Ранее «Ветераны России» обратились в Госдуму с предложением исключить приставку «Велико» из названия Великобритании в учебниках. По словам участников СВО, когда-то Британия действительно была суверенной державой с сильными лидерами и экономикой. Однако сейчас государство погрязло в экономическом, социальном и промышленном кризисах.
Kandinsky 3.1 / Life.ru