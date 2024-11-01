Для нас очевидно, что такое государство не может носить название «Великая». Именно поэтому мы обратились в Государственную думу с предложением убрать из наших учебников это слово. Ничего великого в современном положении Британии нет. Мы должны уважать нашу историю и защищать нашу страну от нападок, исходящих от тех, кто растерял своё влияние, но отчаянно пытается его вернуть за счёт вмешательства в чужие дела. Россия идёт вперёд, несмотря на сопротивление Запада, а подобные попытки нас дискредитировать лишь укрепляют единство и веру в наши силы.