Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 04:00

Погрязла в провокациях: Общественники призвали Госдуму лишить Великобританию приставки «Велико»

«Ветераны РФ» призвали ГД убрать приставку «Велико» из названия Великобритании

Вестминстерский дворец, где заседает британское правительство. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IR Stone

Вестминстерский дворец, где заседает британское правительство. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IR Stone

«Ветераны России» обратились в Госдуму с предложением исключить приставку «Велико» из названия Великобритании в учебниках. Соответствующее письмо было адресовано председателю комитета ГД по просвещению Ирине Белых. В беседе с Life.ru председатель общественного движения Ильдар Резяпов пояснил, что нынешний политический вектор Соединённого Королевства не позволяет стране именоваться великой.

По словам участника СВО, когда-то Британия действительно была суверенной державой с сильными лидерами и экономикой. Однако сейчас государство погрязло в экономическом, социальном и промышленном кризисах. О проблемах свидетельствует и текучка в кабмине страны: за последние два года на посту премьер-министра сменились четыре человека. Впрочем, вместо решения накопившихся задач Королевство активно вмешивается в дела других держав, спонсирует цветные революции и позволяет себе уничижительные высказывания в адрес России. Резяпов подчеркнул, что Британия сегодня — это разменная монета на политической арене, которая погрязла в интригах и провокациях.

Для нас очевидно, что такое государство не может носить название «Великая». Именно поэтому мы обратились в Государственную думу с предложением убрать из наших учебников это слово. Ничего великого в современном положении Британии нет. Мы должны уважать нашу историю и защищать нашу страну от нападок, исходящих от тех, кто растерял своё влияние, но отчаянно пытается его вернуть за счёт вмешательства в чужие дела. Россия идёт вперёд, несмотря на сопротивление Запада, а подобные попытки нас дискредитировать лишь укрепляют единство и веру в наши силы.

Ильдар Резяпов

Председатель Движения «Ветераны России», доброволец СВО

Для нас очевидно, что такое государство не может носить название «Великая». Именно поэтому мы обратились в Государственную думу с предложением убрать из наших учебников это слово. Ничего великого в современном положении Британии нет. Мы должны уважать нашу историю и защищать нашу страну от нападок, исходящих от тех, кто растерял своё влияние, но отчаянно пытается его вернуть за счёт вмешательства в чужие дела. Россия идёт вперёд, несмотря на сопротивление Запада, а подобные попытки нас дискредитировать лишь укрепляют единство и веру в наши силы.
Для нас очевидно, что такое государство не может носить название «Великая». Именно поэтому мы обратились в Государственную думу с предложением убрать из наших учебников это слово. Ничего великого в современном положении Британии нет. Мы должны уважать нашу историю и защищать нашу страну от нападок, исходящих от тех, кто растерял своё влияние, но отчаянно пытается его вернуть за счёт вмешательства в чужие дела. Россия идёт вперёд, несмотря на сопротивление Запада, а подобные попытки нас дискредитировать лишь укрепляют единство и веру в наши силы.
Общественники призвали отказать Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»
Общественники призвали отказать Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»

Напомним, что новоиспечённый премьер Британии Кир Стармер уже побил антирекорд Риши Сунака, показав самое стремительное падение рейтинга. Оно и неудивительно, так как лидер лейбористов сразу после прихода к власти предрёк согражданам ухудшение жизни и анонсировал непопулярные решения.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Великобритания
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar