Погрязла в провокациях: Общественники призвали Госдуму лишить Великобританию приставки «Велико»
«Ветераны РФ» призвали ГД убрать приставку «Велико» из названия Великобритании
Вестминстерский дворец, где заседает британское правительство. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IR Stone
«Ветераны России» обратились в Госдуму с предложением исключить приставку «Велико» из названия Великобритании в учебниках. Соответствующее письмо было адресовано председателю комитета ГД по просвещению Ирине Белых. В беседе с Life.ru председатель общественного движения Ильдар Резяпов пояснил, что нынешний политический вектор Соединённого Королевства не позволяет стране именоваться великой.
По словам участника СВО, когда-то Британия действительно была суверенной державой с сильными лидерами и экономикой. Однако сейчас государство погрязло в экономическом, социальном и промышленном кризисах. О проблемах свидетельствует и текучка в кабмине страны: за последние два года на посту премьер-министра сменились четыре человека. Впрочем, вместо решения накопившихся задач Королевство активно вмешивается в дела других держав, спонсирует цветные революции и позволяет себе уничижительные высказывания в адрес России. Резяпов подчеркнул, что Британия сегодня — это разменная монета на политической арене, которая погрязла в интригах и провокациях.
Для нас очевидно, что такое государство не может носить название «Великая». Именно поэтому мы обратились в Государственную думу с предложением убрать из наших учебников это слово. Ничего великого в современном положении Британии нет. Мы должны уважать нашу историю и защищать нашу страну от нападок, исходящих от тех, кто растерял своё влияние, но отчаянно пытается его вернуть за счёт вмешательства в чужие дела. Россия идёт вперёд, несмотря на сопротивление Запада, а подобные попытки нас дискредитировать лишь укрепляют единство и веру в наши силы.
Напомним, что новоиспечённый премьер Британии Кир Стармер уже побил антирекорд Риши Сунака, показав самое стремительное падение рейтинга. Оно и неудивительно, так как лидер лейбористов сразу после прихода к власти предрёк согражданам ухудшение жизни и анонсировал непопулярные решения.