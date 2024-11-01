Психолог перечислила 6 неочевидных причин, почему снятся эротические сны

Эротические сны необязательно говорят о недостатке секса в реальной жизни человека. Они могут появляться даже при наличии постоянного партнёра, и этому есть ряд причин, заявила психолог Адиля Бурова.

По словам эксперта, сны с возрастным цензом 18+ могут появляться, если человек не может удовлетворить свои сексуальные фантазии в отношениях. В таком случае надо сравнить сновидения с реальной жизнью и понять, чего именно недостаёт.

Также среди возможных причин эротических снов может быть недостаток физической близости с любимым человеком, они могут отражать скрытые потребности, возможно, в подчинении или уважении. Кроме того, эротические сны возникают из-за гормональных сбоев или во время полового созревания, беременности. Они могут говорить о наличие тревоги и стресса и расслаблять организм.

«У людей часто бывают порывы, которые не находят выход в реальной жизни, поэтому нет ничего удивительного в том, что они его находят через сны», — заключила психолог в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».