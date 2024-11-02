Усилятся колебания курса валют. Какой отметки достигнет рубль на следующей неделе

Какие события повлияют на курс рубля

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал несколько главных событий, которые повлияют на курс рубля в ноябре. Это президентские выборы в США, которые пройдут 5 ноября. Решение ФРС по ставке будет 7 ноября. Оно повлияет на динамику курса доллара и американские акции и косвенно скажется на курсе рубля. Кроме того, будет иметь значение и ситуация на Ближнем Востоке, которая влияет на нефтяные котировки. Они тоже сказываются на рубле. 6 ноября 2024 года Банк России выпустит резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Индекс государственных облигаций (RGBI) на сегодняшний день падает до уровней, не наблюдавшихся с 2014 года, что указывает на снижение доверия к российским долговым инструментам и повышенную напряжённость в финансовой системе. А в таких условиях высокие процентные ставки становятся недостаточными для стабилизации валюты. Особенно если спрос на рубль продолжит падать. На этот момент обратил внимание частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

— Волатильность может усилиться на фоне выборов в США. Предварительные результаты будут известны уже 5–6 ноября, и это, скорее всего, повлияет на американские рынки. В свою очередь, колебания доллара могут отразиться и на курсе рубля, — рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Ещё одно важное событие следующей недели — заседание всекитайского собрания народных представителей, которое пройдёт 4–8 ноября. На это обратил внимание аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Заслонами от слишком активного снижения рубля, по его словам, служат высокие ставки в экономике, меры валютного контроля, интервенции ЦБ. На будущей неделе Минфин объявит об объёме ежедневных операций в рамках бюджетного правила на следующий месячный период. Если чистые продажи валюты вырастут, рубль получит небольшую поддержку.

Что произойдёт с курсом рубля на следующей неделе

Всплески волатильности могут произойти в любой момент. Всё зависит от действий монетарных властей и внешних факторов. Точное время таких колебаний предсказать невозможно. В ноябре курс рубля, вполне вероятно, будет находиться в следующих диапазонах: доллар 94,50–99,50 рубля, евро 103–108 рублей, юань 13,25–13,90 рубля. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Что касается достижения долларом отметки в 100 рублей — это сложный вопрос, который зависит от множества факторов и действий регулятора. Такой сценарий возможен, но точные сроки предсказать невозможно — это может занять как недели, так и месяцы, — добавил Владислав Антонов.

На предстоящей неделе курс рубля, скорее всего, продолжит демонстрировать высокую волатильность. Это произойдёт на фоне как внешних, так и внутренних факторов.

Сохранение торговых рисков и колебания на рынках нефти, где цена на Brent всё ещё находится под давлением, ограничивают потенциал для укрепления рубля. При угрозе падения Brent ниже 70 долларов за баррель поддержка рубля может ослабеть. Такое мнение высказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Если Федеральная резервная система США начнёт ускорять снижение ставок, доллар может ослабнуть, что предоставит некоторую поддержку валютам развивающихся стран, включая рубль. Однако конкретные изменения ФРС возможны только после выборов в США 5–6 ноября, что делает этот период особенно неопределённым.

На данный момент Олег Калманович ожидает колебания доллара в диапазоне 95–100 рублей, а евро — 102–106,6 рубля.

— На предстоящей неделе курс рубля, скорее всего, продолжит слабеть, и этот процесс могут усилить как внутренние, так и внешние факторы. Недавнее повышение ключевой ставки до 21% не дало рублю заметной поддержки. Такая сдержанная реакция отражает нарастающие риски девальвации на фоне обострения ситуации на рынке госдолга. Прогнозные значения составляют: доллар США — 95–101 рубль, евро — 102–108 рублей, юань — 13,30–14 рублей, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу юаня — 13,5–13,8. Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, может двигаться на уровне 96–98, ожидания по евро — 104,5–106,5 рубля. При этом более вероятно смещение к верхним границам указанных диапазонов. Факторы давления на рубль не только доминируют, но и набирают силу — к концу года импорт сезонно ускоряется, а экспортная выручка остаётся ограниченной из-за санкционных эффектов, нестабильных сырьевых цен, добровольных сокращений РФ своей нефтедобычи в рамках обязательств перед ОПЕК, запрета на экспорт нефтепродуктов. Такое мнение высказал Денис Буйволов.