Штатам пророчат «погружение в хаос» после президентских выборов
Hürriyet: В США после президентских выборов может начаться хаос
Президентские выборы в США приближаются, и, по мнению турецкой газеты Hürriyet, они могут пройти в условиях напряженности. Существует вероятность, что после выборов возникнет хаос, аналогичный событиям 6 января 2021 года в Конгрессе.
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп уже намекает своим сторонникам на возможность мошенничества со стороны демократов.
Кроме того, федеральные правоохранительные органы выражают обеспокоенность. В недавнем отчете Министерства внутренней безопасности и Федерального бюро расследований подчеркивается, что распространение экстремистских высказываний в преддверии выборов может привести к насилию, как это было в 2021 году.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Демократическую партию будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
Kandinsky 3.1 / Life.ru