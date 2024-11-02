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2 ноября, 08:16

Штатам пророчат «погружение в хаос» после президентских выборов

Hürriyet: В США после президентских выборов может начаться хаос

Президентские выборы в США приближаются, и, по мнению турецкой газеты Hürriyet, они могут пройти в условиях напряженности. Существует вероятность, что после выборов возникнет хаос, аналогичный событиям 6 января 2021 года в Конгрессе.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп уже намекает своим сторонникам на возможность мошенничества со стороны демократов.

Кроме того, федеральные правоохранительные органы выражают обеспокоенность. В недавнем отчете Министерства внутренней безопасности и Федерального бюро расследований подчеркивается, что распространение экстремистских высказываний в преддверии выборов может привести к насилию, как это было в 2021 году.

Выборы в США 2024: дата, кандидаты, кто победит на выборах в Америке
Выборы в США 2024: дата, кандидаты, кто победит на выборах в Америке

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Демократическую партию будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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