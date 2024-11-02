Штатам пророчат «погружение в хаос» после президентских выборов

Президентские выборы в США приближаются, и, по мнению турецкой газеты Hürriyet, они могут пройти в условиях напряженности. Существует вероятность, что после выборов возникнет хаос, аналогичный событиям 6 января 2021 года в Конгрессе.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп уже намекает своим сторонникам на возможность мошенничества со стороны демократов.

Кроме того, федеральные правоохранительные органы выражают обеспокоенность. В недавнем отчете Министерства внутренней безопасности и Федерального бюро расследований подчеркивается, что распространение экстремистских высказываний в преддверии выборов может привести к насилию, как это было в 2021 году.