Названа предварительная причина смерти бабушки Ералаша из «Слова пацана»

Актриса Лидия Ильина, известная по роли в фильме «Слово пацана», по информации SHOT, боролась с раком крови и имела проблемы с сердцем.

Страшный диагноз ей поставили в июне этого года, и с тех пор её состояние постепенно ухудшалось. Сначала она передвигалась на коляске, но в последние месяцы 77-летняя Лидия Александровна уже не могла покидать постель. На днях её здоровье резко ухудшилось.

Ильину госпитализировали в Люберецкую областную больницу, однако врачи не смогли ей помочь. Вчера у актрисы остановилось сердце. Она будет похоронена на Люберецком кладбище.

В это трудное время рядом с ней была дочь, которая сейчас занимается сбором средств на похороны.