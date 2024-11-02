Названа предварительная причина смерти бабушки Ералаша из «Слова пацана»
SHOT: Актриса Лидия Ильина боролась с раком крови
Актриса Лидия Ильина. Обложка © Кадр из фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте», режиссер Жора Крыжовников, сценаристы Жора Крыжовников, Андрей Золотарев, Роберт Гараев / Kinopoisk
Актриса Лидия Ильина, известная по роли в фильме «Слово пацана», по информации SHOT, боролась с раком крови и имела проблемы с сердцем.
Страшный диагноз ей поставили в июне этого года, и с тех пор её состояние постепенно ухудшалось. Сначала она передвигалась на коляске, но в последние месяцы 77-летняя Лидия Александровна уже не могла покидать постель. На днях её здоровье резко ухудшилось.
Ильину госпитализировали в Люберецкую областную больницу, однако врачи не смогли ей помочь. Вчера у актрисы остановилось сердце. Она будет похоронена на Люберецком кладбище.
В это трудное время рядом с ней была дочь, которая сейчас занимается сбором средств на похороны.
Лидия Ильина снялась в 40 фильмах и запомнилась зрителям благодаря роли бабушки Ералаша в «Слове пацана. Кровь на асфальте».