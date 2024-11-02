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2 ноября, 09:54

В Петербург впервые за 15 лет пришли заморозки с опозданием на две недели

Петербург. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuriy Stankevich

Петербург. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yuriy Stankevich

Впервые с начала осеннего периода в центре Санкт-Петербурга отметили морозную температуру. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов в своём телеграм-канале.

«В центре города сейчас -2 градуса, а несколько ранее было даже -3 градуса. Температура воздуха впервые этой осенью перешла через ноль градусов в центре Петербурга, и можно отметить, что это очень поздно. Если вернуться в октябрь и посмотреть на минимальную температуру воздуха в Санкт-Петербурге, то сразу видно, что последние 15 лет такого не было», — пояснил эксперт.

По его словам, плюсовая температура ночью в течение всего октября отмечалась на центральной метеостанции Северной столицы только в 2007 и 2008 годах. В остальные годы морозной была как минимум одна октябрьская ночь.

По прогнозу, в первой половине дня термометры покажут до плюс 3 градусов, а к середине дня в город на Неве снег — обычный и мокрый. 3 ноября также будет снежным, а температура ночью приблизится к нулевому значению, днём — до плюс 3 градусов. 4 ноября в городе будет до плюс 1-2 градусов, без осадков.

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Погода к концу осени бывает весьма капризной, из-за чего порой трудно выбрать подходящий осенний прикид. Ранее врач Филёва дала несколько советов о том, как выбирать одежду по погоде. К примеру, при выборе пуховика необходимо учитывать, что разные материалы имеют свои преимущества и недостатки.

Владимир Озеров
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