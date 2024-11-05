День фронтового разведчика, день памяти апостола Иакова и День цунами. Праздники и приметы 5 ноября 2024 года
5 ноября сразу несколько стран СНГ чествуют своих разведчиков, а весь мир отмечает День предупреждения цунами.
5 ноября военные разведчики отмечают свой профессиональный праздник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv
5 ноября в России отмечают День фронтового разведчика. На просторах СНГ это не единственный профессиональный праздник разведки. День военной разведки отмечают в Белоруссии, в Казахстане празднуют День внешней разведки, а в Армении — День разведвойск.
День фронтового разведчика
День фронтового, или военного, разведчика в России празднуют с 2000 года. Праздник — 5 ноября — приурочен к дате образования ГРУ СССР. Таким образом, наши военные разведчики могут по праву считаться преемниками советского ГРУ. В 1918 году в городе Петрограде было создано Регистрационное управление для координации действий различных разведывательных органов. В дальнейшем эта структура развилась в Главное управление Генерального штаба ВС РФ.
- Во времена Российской империи эту спецслужбу возглавляло Главное управление Генерального штаба.
- Во времена СССР — Главное разведывательное управление.
- В современной России название вернулось — теперь это Главное разведывательное управление Генерального штаба ВС РФ.
- Современное ГРУ было образовано в 1992 году.
- В 1990-х оно называлось Главным управлением.
- Его состав — строжайшая тайна.
- Как это отмечают в ГРУ, тоже неизвестно.
Служить в составе военной разведки в нашей стране всегда было почётно — хоть во времена Великой Отечественной войны, хоть во времена СВО. Фронтовая разведка и батальоны ГРУ — элита наших войск. Лишь иногда с позволения Министерства обороны журналисты приоткрывают завесу над тайной работой этих мужественных людей. Life.ru присоединяется к поздравлениям. Работайте, братья!
День телебашни
Останкинская телебашня — одна из самых высоких в мире. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
В Москве 5 ноября отмечают День Останкинской телебашни.
- В этот день в 1967 году была открыта телебашня в Останкине.
- 5 ноября в Останкинской телебашне проводятся различные памятные мероприятия: шоу, выступления музыкантов.
- В этом году главной телебашне страны исполняется 57 лет.
- Целых девять лет наша телебашня была самой высокой в мире.
- Только в 1976 году в Канаде возвели башню на 13 метров выше — 463 метра.
День предупреждения цунами
5 ноября все страны мира празднуют Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. С изменениями климата и усилением тектонической активности Земли проблема стала актуальной как никогда. И хотя, по сути, это профессиональный праздник сейсмологов и сотрудников МЧС, оповещающих о приближении катастрофической волны, на самом деле этот день затрагивает всех, кто живёт на побережье океанов, фьордов, морей и озёр. Наверняка вы не знаете, что:
- День цунами был учреждён Ассамблеей ООН в декабре 2015 года.
- Это произошло по инициативе Японии.
- Выбор даты связан с историческим событием.
- В 1854 году старый крестьянин поджёг свой урожай, чтобы предупредить людей о приближении цунами. Его односельчане спаслись.
- За последние 100 лет было 58 цунами. Они унесли жизни 260 000 человек.
- 230 тысяч из них погибли при последнем цунами, которое произошло 26 декабря 2004 года. Тогда разрушению подверглись побережья Индии, Таиланда, Индонезии, Шри-Ланки и других стран Тихоокеанского региона.
- По данным ООН, в опасных местах к 2030 году будут жить 30% населения Земли.
День памяти апостола Иакова
Один из ближайших родственников Иисуса Христа — апостол Иаков. Фото © azbyka
Русская православная церковь отмечает 5 ноября день памяти одного из ближайших родственников Иисуса Христа — апостола Иакова, сына Иосифа от первого брака. Он, так же как Иисус Христос, родился в Назарете.
- Апостола Иакова в Евангелии называют «братом Господним».
- Апостол Иаков был убеждённым трезвенником и подвижником.
- После Вознесения Господня апостол 30 лет возглавлял Церковь в Иерусалиме.
- Апостол Иаков написал текст первой литургии и Послание к израильтянам, вошедшее в Евангелие.
- Иаков был убит во время богослужения, предположительно, в 69-м году. Книжники и фарисеи вывели его на крышу храма и сбросили вниз.
- Апостола Иакова почитают во всех христианских церквях.
День памяти святого Домнина
5 ноября РПЦ отмечает праздник ещё одного православного святого — палестинца Домнина. Известно об этом человеке немногое.
- Домнин жил в Кесарии в конце II века.
- Был умучен за веру римским архонтом Урбаном.
- Сначала его сослали на рудники добывать медь.
- А затем Домнина сожгли.
- Этот святой упоминается в Остромировом Евангелии — одной из самых древних русских книг.
Приметы 5 ноября 2024 года
Если 5 ноября снег будет идти крупой, то с 22 ноября начнутся морозы. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
На Руси 5 ноября называли Днём Якова. Ведь в храмах отмечали не только день памяти апостола Иакова, но ещё и день памяти византийского патриарха Иакова. Крестьяне верили в следующие приметы:
- Если в этот день снег будет идти крупой, то с 22 ноября начнутся морозы.
- Если снег не тает — к урожаю.
- Рубить дрова на Якова — к теплу.
- Если в этот день съесть много мёда — на следующий год его будет больше.
- Дети, родившиеся на Якова, будут упрямыми.
Была ещё такая примета: если птицы на Якова на поле сядут — они согреют землю своим пением и урожай будет больше. Поэтому на Якова крестьяне пекли и разбрасывали по полю пироги.
5 ноября. Именинники
5 ноября именины справляют:
- Евфросиния
- Иаков
- Игнатий
- Николай
- Елисей
- Владимир
- Емельян
- Александр.