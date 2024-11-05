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День фронтового разведчика, день памяти апостола Иакова и День цунами. Праздники и приметы 5 ноября 2024 года

5 ноября сразу несколько стран СНГ чествуют своих разведчиков, а весь мир отмечает День предупреждения цунами.

4 ноября, 21:02
5 ноября военные разведчики отмечают свой профессиональный праздник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

5 ноября военные разведчики отмечают свой профессиональный праздник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

5 ноября в России отмечают День фронтового разведчика. На просторах СНГ это не единственный профессиональный праздник разведки. День военной разведки отмечают в Белоруссии, в Казахстане празднуют День внешней разведки, а в Армении — День разведвойск.

День фронтового разведчика

День фронтового, или военного, разведчика в России празднуют с 2000 года. Праздник — 5 ноября — приурочен к дате образования ГРУ СССР. Таким образом, наши военные разведчики могут по праву считаться преемниками советского ГРУ. В 1918 году в городе Петрограде было создано Регистрационное управление для координации действий различных разведывательных органов. В дальнейшем эта структура развилась в Главное управление Генерального штаба ВС РФ.

  • Во времена Российской империи эту спецслужбу возглавляло Главное управление Генерального штаба.
  • Во времена СССР — Главное разведывательное управление.
  • В современной России название вернулось — теперь это Главное разведывательное управление Генерального штаба ВС РФ.
  • Современное ГРУ было образовано в 1992 году.
  • В 1990-х оно называлось Главным управлением.
  • Его состав — строжайшая тайна.
  • Как это отмечают в ГРУ, тоже неизвестно.

Служить в составе военной разведки в нашей стране всегда было почётно — хоть во времена Великой Отечественной войны, хоть во времена СВО. Фронтовая разведка и батальоны ГРУ — элита наших войск. Лишь иногда с позволения Министерства обороны журналисты приоткрывают завесу над тайной работой этих мужественных людей. Life.ru присоединяется к поздравлениям. Работайте, братья!

День телебашни

Останкинская телебашня — одна из самых высоких в мире. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Останкинская телебашня — одна из самых высоких в мире. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В Москве 5 ноября отмечают День Останкинской телебашни.

  • В этот день в 1967 году была открыта телебашня в Останкине.
  • 5 ноября в Останкинской телебашне проводятся различные памятные мероприятия: шоу, выступления музыкантов.
  • В этом году главной телебашне страны исполняется 57 лет.
  • Целых девять лет наша телебашня была самой высокой в мире.
  • Только в 1976 году в Канаде возвели башню на 13 метров выше — 463 метра.

День предупреждения цунами

5 ноября все страны мира празднуют Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. С изменениями климата и усилением тектонической активности Земли проблема стала актуальной как никогда. И хотя, по сути, это профессиональный праздник сейсмологов и сотрудников МЧС, оповещающих о приближении катастрофической волны, на самом деле этот день затрагивает всех, кто живёт на побережье океанов, фьордов, морей и озёр. Наверняка вы не знаете, что:

  • День цунами был учреждён Ассамблеей ООН в декабре 2015 года.
  • Это произошло по инициативе Японии.
  • Выбор даты связан с историческим событием.
  • В 1854 году старый крестьянин поджёг свой урожай, чтобы предупредить людей о приближении цунами. Его односельчане спаслись.
  • За последние 100 лет было 58 цунами. Они унесли жизни 260 000 человек.
  • 230 тысяч из них погибли при последнем цунами, которое произошло 26 декабря 2004 года. Тогда разрушению подверглись побережья Индии, Таиланда, Индонезии, Шри-Ланки и других стран Тихоокеанского региона.
  • По данным ООН, в опасных местах к 2030 году будут жить 30% населения Земли.

День памяти апостола Иакова

Один из ближайших родственников Иисуса Христа — апостол Иаков. Фото © azbyka

Один из ближайших родственников Иисуса Христа — апостол Иаков. Фото © azbyka

Русская православная церковь отмечает 5 ноября день памяти одного из ближайших родственников Иисуса Христа — апостола Иакова, сына Иосифа от первого брака. Он, так же как Иисус Христос, родился в Назарете.

  • Апостола Иакова в Евангелии называют «братом Господним».
  • Апостол Иаков был убеждённым трезвенником и подвижником.
  • После Вознесения Господня апостол 30 лет возглавлял Церковь в Иерусалиме.
  • Апостол Иаков написал текст первой литургии и Послание к израильтянам, вошедшее в Евангелие.
  • Иаков был убит во время богослужения, предположительно, в 69-м году. Книжники и фарисеи вывели его на крышу храма и сбросили вниз.
  • Апостола Иакова почитают во всех христианских церквях.

День памяти святого Домнина

5 ноября РПЦ отмечает праздник ещё одного православного святого — палестинца Домнина. Известно об этом человеке немногое.

  • Домнин жил в Кесарии в конце II века.
  • Был умучен за веру римским архонтом Урбаном.
  • Сначала его сослали на рудники добывать медь.
  • А затем Домнина сожгли.
  • Этот святой упоминается в Остромировом Евангелии — одной из самых древних русских книг.

Приметы 5 ноября 2024 года

Если 5 ноября снег будет идти крупой, то с 22 ноября начнутся морозы. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Если 5 ноября снег будет идти крупой, то с 22 ноября начнутся морозы. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

На Руси 5 ноября называли Днём Якова. Ведь в храмах отмечали не только день памяти апостола Иакова, но ещё и день памяти византийского патриарха Иакова. Крестьяне верили в следующие приметы:

  • Если в этот день снег будет идти крупой, то с 22 ноября начнутся морозы.
  • Если снег не тает — к урожаю.
  • Рубить дрова на Якова — к теплу.
  • Если в этот день съесть много мёда — на следующий год его будет больше.
  • Дети, родившиеся на Якова, будут упрямыми.

Была ещё такая примета: если птицы на Якова на поле сядут — они согреют землю своим пением и урожай будет больше. Поэтому на Якова крестьяне пекли и разбрасывали по полю пироги.

5 ноября. Именинники

5 ноября именины справляют:

  • Евфросиния
  • Иаков
  • Игнатий
  • Николай
  • Елисей
  • Владимир
  • Емельян
  • Александр.
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Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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