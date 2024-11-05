День фронтового разведчика, день памяти апостола Иакова и День цунами. Праздники и приметы 5 ноября 2024 года 5 ноября сразу несколько стран СНГ чествуют своих разведчиков, а весь мир отмечает День предупреждения цунами. 4 ноября, 21:02 5 ноября военные разведчики отмечают свой профессиональный праздник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

5 ноября в России отмечают День фронтового разведчика. На просторах СНГ это не единственный профессиональный праздник разведки. День военной разведки отмечают в Белоруссии, в Казахстане празднуют День внешней разведки, а в Армении — День разведвойск.

День фронтового разведчика

День фронтового, или военного, разведчика в России празднуют с 2000 года. Праздник — 5 ноября — приурочен к дате образования ГРУ СССР. Таким образом, наши военные разведчики могут по праву считаться преемниками советского ГРУ. В 1918 году в городе Петрограде было создано Регистрационное управление для координации действий различных разведывательных органов. В дальнейшем эта структура развилась в Главное управление Генерального штаба ВС РФ.

Во времена Российской империи эту спецслужбу возглавляло Главное управление Генерального штаба.

Во времена СССР — Главное разведывательное управление.

В современной России название вернулось — теперь это Главное разведывательное управление Генерального штаба ВС РФ.

Современное ГРУ было образовано в 1992 году.

В 1990-х оно называлось Главным управлением.

Его состав — строжайшая тайна.

Как это отмечают в ГРУ, тоже неизвестно.

Служить в составе военной разведки в нашей стране всегда было почётно — хоть во времена Великой Отечественной войны, хоть во времена СВО. Фронтовая разведка и батальоны ГРУ — элита наших войск. Лишь иногда с позволения Министерства обороны журналисты приоткрывают завесу над тайной работой этих мужественных людей. Life.ru присоединяется к поздравлениям. Работайте, братья!

День телебашни

Останкинская телебашня — одна из самых высоких в мире. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В Москве 5 ноября отмечают День Останкинской телебашни. В этот день в 1967 году была открыта телебашня в Останкине.

5 ноября в Останкинской телебашне проводятся различные памятные мероприятия: шоу, выступления музыкантов.

В этом году главной телебашне страны исполняется 57 лет.

Целых девять лет наша телебашня была самой высокой в мире.

Только в 1976 году в Канаде возвели башню на 13 метров выше — 463 метра.

День предупреждения цунами

5 ноября все страны мира празднуют Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. С изменениями климата и усилением тектонической активности Земли проблема стала актуальной как никогда. И хотя, по сути, это профессиональный праздник сейсмологов и сотрудников МЧС, оповещающих о приближении катастрофической волны, на самом деле этот день затрагивает всех, кто живёт на побережье океанов, фьордов, морей и озёр. Наверняка вы не знаете, что:

День цунами был учреждён Ассамблеей ООН в декабре 2015 года.

Это произошло по инициативе Японии.

Выбор даты связан с историческим событием.

В 1854 году старый крестьянин поджёг свой урожай, чтобы предупредить людей о приближении цунами. Его односельчане спаслись.

За последние 100 лет было 58 цунами. Они унесли жизни 260 000 человек.

230 тысяч из них погибли при последнем цунами, которое произошло 26 декабря 2004 года. Тогда разрушению подверглись побережья Индии, Таиланда, Индонезии, Шри-Ланки и других стран Тихоокеанского региона.

По данным ООН, в опасных местах к 2030 году будут жить 30% населения Земли.

День памяти апостола Иакова

Один из ближайших родственников Иисуса Христа — апостол Иаков. Фото © azbyka

Русская православная церковь отмечает 5 ноября день памяти одного из ближайших родственников Иисуса Христа — апостола Иакова, сына Иосифа от первого брака. Он, так же как Иисус Христос, родился в Назарете.

Апостола Иакова в Евангелии называют «братом Господним».

Апостол Иаков был убеждённым трезвенником и подвижником.

После Вознесения Господня апостол 30 лет возглавлял Церковь в Иерусалиме.

Апостол Иаков написал текст первой литургии и Послание к израильтянам, вошедшее в Евангелие.

Иаков был убит во время богослужения, предположительно, в 69-м году. Книжники и фарисеи вывели его на крышу храма и сбросили вниз.

Апостола Иакова почитают во всех христианских церквях.

День памяти святого Домнина

5 ноября РПЦ отмечает праздник ещё одного православного святого — палестинца Домнина. Известно об этом человеке немногое. Домнин жил в Кесарии в конце II века.

Был умучен за веру римским архонтом Урбаном.

Сначала его сослали на рудники добывать медь.

А затем Домнина сожгли.

Этот святой упоминается в Остромировом Евангелии — одной из самых древних русских книг.

Приметы 5 ноября 2024 года

Если 5 ноября снег будет идти крупой, то с 22 ноября начнутся морозы. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

На Руси 5 ноября называли Днём Якова. Ведь в храмах отмечали не только день памяти апостола Иакова, но ещё и день памяти византийского патриарха Иакова. Крестьяне верили в следующие приметы:

Если в этот день снег будет идти крупой, то с 22 ноября начнутся морозы.

Если снег не тает — к урожаю.

Рубить дрова на Якова — к теплу.

Если в этот день съесть много мёда — на следующий год его будет больше.

Дети, родившиеся на Якова, будут упрямыми.

Была ещё такая примета: если птицы на Якова на поле сядут — они согреют землю своим пением и урожай будет больше. Поэтому на Якова крестьяне пекли и разбрасывали по полю пироги.

5 ноября. Именинники

5 ноября именины справляют:

Евфросиния

Иаков

Игнатий

Николай

Елисей

Владимир

Емельян

Александр.

Авторы Майя Новик